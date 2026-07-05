СБУ завдала серії високоточних ударів по логістиці та інфраструктурі РФ на окупованих територіях
Виконуючи поставлені президентом України завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, воїни "Альфи" СБУ задіяні в зоні middle strike, завдали серії високоточних ударів по російських окупаційних військах на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Удари по ворогу
Як зазначається, у результаті комплексного відпрацювання протягом минулого тижня було уражено об’єкти військової логістики, склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів, а також інфраструктуру підрозділів безпілотних систем противника.
"СБУ щодня скорочує бойовий потенціал російської армії - не лише на передовій, а й у тилу ворога. Окрема наша увага сконцентрована на тимчасово окупованих територіях, де ми послідовно знищуємо все, що дозволяє ворогу воювати: склади боєприпасів, пальне, логістичні маршрути, зв’язок та інфраструктуру управління військами", - сказав очільник СБУ Євгеній Хмара.
Що знищено?
Зокрема, оператори СБУ знищили:
- Пункт управління одного із ударних безпілотних авіаційних комплексів в Миколаївській області;
- Склади пально-мастильних матеріалів в окупованому Криму;
- Важливий вузол зв’язку на одному з напрямків ворожого удару в районі Гуляйполя.
Окремі удари воїни СБУ завдали по складах боєприпасів російських військ у низці населених пунктів Запорізької області. Також під вогневе ураження потрапили склади матеріально-технічного забезпечення та військово-технічного майна окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.
Завдані удари суттєво ускладнили забезпечення російських підрозділів на передових позиціях, порушили елементи системи логістики та постачання боєприпасів і пального. Крім того, ворог зазнав втрат серед особового складу підрозділів безпілотних систем і тилового забезпечення.
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