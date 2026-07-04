Ураження Петербурзького нафтового термінала: щонайменше три осередки пожеж, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ повідомила про успішний удар по Петербурзькому нафтовому терміналу в Ленінградській області. Після влучань безпілотників на об'єкті спалахнули пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

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"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та ГУР МО завдала успішного удару по Петербурзькому нафтовому терміналу (ПНТ) у Ленінградській області РФ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок множинних влучань українських безпілотників на території нафтотермінала зафіксовано щонайменше три осередки пожеж.

"Системні удари по нафтовій інфраструктурі позбавляють Росію ресурсів, за рахунок яких вона фінансує свою агресію, ускладнюють логістику паливного забезпечення та підвищують економічну ціну війни для кремля. Чим довше РФ обирає шлях ескалації, тим відчутнішими ставатимуть наслідки для її стратегічної інфраструктури. СБУ й надалі завдаватиме ударів по законних військово-економічних цілях, доки Росія не припинить війну", - зазначили в СБУ.







ПНТ: що відомо?

Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ) — один із найбільших російських терміналів із перевалки нафти та нафтопродуктів на Балтійському морі. Він розташований у порту Санкт-Петербург і є важливою ланкою російського експорту паливної продукції.

Термінал приймає, зберігає та перевантажує нафту, дизельне пальне, мазут, бензин, авіаційне паливо, зріджені вуглеводневі гази та інші рідкі нафтопродукти.

Пропускна здатність становить близько 12,5 млн тонн вантажів на рік.

ПНТ забезпечує:

експорт російських нафтопродуктів;

надходження валютної виручки від продажу енергоносіїв;

логістичне забезпечення паливного сектору на північному заході Росії.

Саме тому він розглядається як важливий елемент енергетичної інфраструктури країни.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в Росії повідомили про удари по нафтовому терміналу та вибухи в кількох регіонах.

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