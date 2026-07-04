Поражение петербургского нефтяного терминала: как минимум три очага пожаров, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ сообщила об успешном ударе по Петербургскому нефтяному терминалу в Ленинградской области. После попаданий беспилотников на объекте вспыхнули пожары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, СБУ совместно с Силами специальных операций, Силами беспилотных систем и ГУР МО нанесла успешный удар по Петербургскому нефтяному терминалу (ПНТ) в Ленинградской области РФ", — говорится в сообщении.

В результате многочисленных попаданий украинских беспилотников на территории нефтяного терминала зафиксировано как минимум три очага пожаров.

"Системные удары по нефтяной инфраструктуре лишают Россию ресурсов, за счет которых она финансирует свою агрессию, затрудняют логистику топливного обеспечения и повышают экономическую цену войны для Кремля. Чем дольше РФ выбирает путь эскалации, тем ощутимее будут последствия для ее стратегической инфраструктуры. СБУ и в дальнейшем будет наносить удары по законным военно-экономическим целям, пока Россия не прекратит войну", - отметили в СБУ.







ПНТ: что известно?

Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) — один из крупнейших российских терминалов по перевалке нефти и нефтепродуктов на Балтийском море. Он расположен в порту Санкт-Петербурга и является важным звеном российского экспорта топливной продукции.

Терминал принимает, хранит и перегружает нефть, дизельное топливо, мазут, бензин, авиационное топливо, сжиженные углеводородные газы и другие жидкие нефтепродукты.

Пропускная способность составляет около 12,5 млн тонн грузов в год.

ПНТ обеспечивает:

экспорт российских нефтепродуктов;

поступление валютной выручки от продажи энергоносителей;

логистическое обеспечение топливного сектора на северо-западе России.

Именно поэтому он рассматривается как важный элемент энергетической инфраструктуры страны.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России сообщили об ударах по нефтяному терминалу и взрывах в нескольких регионах.

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