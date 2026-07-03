СБУ вдруге за тиждень уразила аеродроми "Саки" і "Гвардійське" в окупованому Криму

Під час удару по військових аеродромах у Криму СБУ уразила ангари з авіатехнікою та безпілотниками "Шахед", знищивши або пошкодивши щонайменше сім літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання у межах 40-денної операції впливу на РФ, СБУ завдала успішного удару безпілотниками по військових аеродромах "Саки" та "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Удар по аеродромах

На аеродромі "Саки" уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки, в яких знаходилися винищувачі та фронтові бомбардувальники Су-30СМ, Су-30, Су-24. За попередньою інформацією, знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків.

Це вже другий удар СБУ по аеродрому "Саки" за поточний тиждень.

На військовому аеродромі "Гвардійське" уражено два ангари, в яких зберігалися БпЛА "Шахед" та авіаційне обладнання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму, - СБУ

Чому це важливо?

Військові аеродроми "Саки" та "Гвардійське" є одними з ключових авіаційних баз російських окупаційних військ у Криму. Саме звідти регулярно злітають літаки тактичної авіації, які завдають ракетних і бомбових ударів по території України та забезпечують дії російського угруповання на південному напрямку.

"СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація ‒ це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію. Ми й надалі будемо максимально тиснути на ворога як на передовій, так і в глибокому тилу, позбавляючи його можливостей вести війну проти України", ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО