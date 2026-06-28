Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО
Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Краснодарському краї РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 28 червня оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії зі СБУ, ГУР МО України, ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт противника - нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов'янськ-на-Кубані.
Зазначається, що підприємство має потужність переробки близько 5,2 млн тонн сирої нафти та газового конденсату на рік, розташоване більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України та забезпечує паливно-мастильними матеріалами збройні сили РФ.
Унаслідок удару дронів DeepStrike на території підприємства пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа.
Зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.
Детальні наслідки ураження уточнюються.
Сили безпілотних систем зазначають, що продовжують системно знижувати спроможності противника забезпечувати та вести війну проти України.
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Дуже файно.
Порушення технологічних процесів переробки приносить більш тривалі терміни відновлення процеса переробки нафти.