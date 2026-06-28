УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9256 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Дрони атакували Краснодарський край Результати роботи підрозділів СБС
3 040 26

Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Сили безпілотних систем уразили нафтопереробний завод "Славянский" у Краснодарському краї РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч на 28 червня оператори 1-го окремого центру СБС у взаємодії зі СБУ, ГУР МО України, ДПСУ та іншими складовими Сил оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт противника - нафтопереробний завод "Славянский" у місті Слов'янськ-на-Кубані.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що підприємство має потужність переробки близько 5,2 млн тонн сирої нафти та газового конденсату на рік, розташоване більш ніж за 300 кілометрів від державного кордону України та забезпечує паливно-мастильними матеріалами збройні сили РФ.

Унаслідок удару дронів DeepStrike на території підприємства пролунали вибухи та виникла масштабна пожежа.

Зафіксовано займання в районі резервуарного парку з нафтою, товарного парку з нафтопродуктами, а також установки первинної переробки нафти.

Детальні наслідки ураження уточнюються.

Сили безпілотних систем зазначають, що продовжують системно знижувати спроможності противника забезпечувати та вести війну проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено два НПЗ, залізничний міст та склад боєприпасів. Підтверджено удар ракет по заводу "Титан-Барикади", - Генштаб

Дивіться також: Наші воїни вночі уразили НПЗ у Краснодарському та Ярославському регіонах РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6784) НПЗ (1068) СБУ (14012) знищення (10435) дрони (8563) ГУР (903) Сили безпілотних систем (548) Краснодарський край РФ (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
- 9 відсотків.
Дуже файно.
показати весь коментар
28.06.2026 15:20 Відповісти
+5
вирізанням нєфтянки явно займаються спеціалісти, бо одночасно з ураженням НПЗ ще був нанесений удар і по станції стабілізаії нафти і підготовки газу "РН-Краснодарнєфтєгаз". яка технологічно пов'язана з НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", і знаходиться за 15 кілометрів на північно-захід, ось тут - 45°18'42.8"N 38°00'18.6"E
Порушення технологічних процесів переробки приносить більш тривалі терміни відновлення процеса переробки нафти.
показати весь коментар
28.06.2026 15:43 Відповісти
+4
Маэстро, урєжтє марш "Пращаніє славьянкі"!!!!
показати весь коментар
28.06.2026 15:21 Відповісти

Завантаження...

 
 