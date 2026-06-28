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Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Краснодарском крае РФ

Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 28 июня операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с СБУ, ГУР МО Украины, ГПСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани.

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Отмечается, что предприятие имеет мощность переработки около 5,2 млн тонн сырой нефти и газового конденсата в год, расположено более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и обеспечивает горюче-смазочными материалами вооруженные силы РФ.

В результате удара дронов DeepStrike на территории предприятия прогремели взрывы и возник масштабный пожар.

Зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти.

Подробные последствия поражения уточняются.

Силы беспилотных систем отмечают, что продолжают систематически снижать способность противника обеспечивать и вести войну против Украины.

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Автор: 

Госпогранслужба (7192) НПЗ (569) СБУ (20815) уничтожение (10116) дроны (7477) ГУР (826) Силы беспилотных систем (541) Краснодарский край РФ (87)
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Топ комментарии
+5
- 9 відсотків.
Дуже файно.
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28.06.2026 15:20 Ответить
+4
Маэстро, урєжтє марш "Пращаніє славьянкі"!!!!
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28.06.2026 15:21 Ответить
+4
вирізанням нєфтянки явно займаються спеціалісти, бо одночасно з ураженням НПЗ ще був нанесений удар і по станції стабілізаії нафти і підготовки газу "РН-Краснодарнєфтєгаз". яка технологічно пов'язана з НПЗ "Слов'янськ-ЕКО", і знаходиться за 15 кілометрів на північно-захід, ось тут - 45°18'42.8"N 38°00'18.6"E
Порушення технологічних процесів переробки приносить більш тривалі терміни відновлення процеса переробки нафти.
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28.06.2026 15:43 Ответить

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