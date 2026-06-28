Силы беспилотных систем нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь на 28 июня операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с СБУ, ГУР МО Украины, ГПСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани.

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Отмечается, что предприятие имеет мощность переработки около 5,2 млн тонн сырой нефти и газового конденсата в год, расположено более чем в 300 километрах от государственной границы Украины и обеспечивает горюче-смазочными материалами вооруженные силы РФ.

В результате удара дронов DeepStrike на территории предприятия прогремели взрывы и возник масштабный пожар.

Зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти.

Подробные последствия поражения уточняются.

Силы беспилотных систем отмечают, что продолжают систематически снижать способность противника обеспечивать и вести войну против Украины.

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