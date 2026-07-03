СБУ второй раз за неделю поразила аэродромы "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму
В ходе удара по военным аэродромам в Крыму СБУ поразила ангары с авиатехникой и беспилотниками "Шахед", уничтожив или повредив как минимум семь самолетов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.
Удар по аэродромам
На аэродроме "Саки" поражено семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.
Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за текущую неделю.
На военном аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара, в которых хранились БПЛА "Шахед" и авиационное оборудование.
Почему это важно?
Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.
"СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно сокращать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация — это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины", — подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль