СБУ второй раз за неделю поразила аэродромы "Саки" и "Гвардейское" в оккупированном Крыму

В ходе удара по военным аэродромам в Крыму СБУ поразила ангары с авиатехникой и беспилотниками "Шахед", уничтожив или повредив как минимум семь самолетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, СБУ нанесла успешный удар беспилотниками по военным аэродромам "Саки" и "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму", — говорится в сообщении.

Удар по аэродромам

На аэродроме "Саки" поражено семь ангаров для хранения авиационной техники, в которых находились истребители и фронтовые бомбардировщики Су-30СМ, Су-30, Су-24. По предварительной информации, уничтожено или повреждено не менее семи самолетов.

Это уже второй удар СБУ по аэродрому "Саки" за текущую неделю.

На военном аэродроме "Гвардейское" были поражены два ангара, в которых хранились БПЛА "Шахед" и авиационное оборудование.

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Почему это важно?

Военные аэродромы "Саки" и "Гвардейское" являются одними из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по территории Украины и обеспечивают действия российской группировки на южном направлении.

"СБУ продолжает выполнять поставленные Президентом Украины задачи и системно сокращать военный потенциал России. Каждая наша спецоперация — это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, обеспечивающие российскую агрессию. Мы и впредь будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможностей вести войну против Украины", — подчеркнул глава СБУ Евгений Хмара.

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