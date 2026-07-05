СБУ нанесла серию высокоточных ударов по логистике и инфраструктуре РФ на оккупированных территориях
Выполняя задачи, поставленные президентом Украины в рамках 40-дневной операции по оказанию давления на РФ, бойцы "Альфы" СБУ, действующие в зоне middle strike, нанесли серию высокоточных ударов по российским оккупационным войскам на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Удары по врагу
Как отмечается, в результате комплексной отработки в течение прошлой недели были поражены объекты военной логистики, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также инфраструктура подразделений беспилотных систем противника.
"СБУ ежедневно сокращает боевой потенциал российской армии - не только на передовой, но и в тылу врага. Особое внимание мы уделяем временно оккупированным территориям, где последовательно уничтожаем все, что позволяет врагу вести войну: склады боеприпасов, топливо, логистические маршруты, связь и инфраструктуру управления войсками", - сказал глава СБУ Евгений Хмара.
Что уничтожено?
В частности, операторы СБУ уничтожили:
- Пункт управления одним из ударных беспилотных авиационных комплексов в Николаевской области;
- Склады горюче-смазочных материалов в оккупированном Крыму;
- Важный узел связи на одном из направлений вражеского удара в районе Гуляйполя.
Отдельные удары бойцы СБУ нанесли по складам боеприпасов российских войск в ряде населенных пунктов Запорожской области. Также под огонь попали склады материально-технического обеспечения и военно-технического имущества оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.
Нанесенные удары существенно затруднили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили работу элементов системы логистики и снабжения боеприпасами и топливом. Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения.
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