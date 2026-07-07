СБУ сообщила о 13 ударах по военным объектам РФ за неделю в рамках 40-дневной операции
Спецназовцы подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины за прошедшую неделю нанесли 13 ударов дальнего и среднего радиуса действия по ключевым военным объектам России в тылу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Эта работа проводится в рамках утвержденной Президентом Украины 40-дневной операции воздействия на государство-агрессора, направленной на побуждение России к прекращению войны", - говорится в сообщении.
Поражение авиационных объектов
По данным СБУ, под удары попали объекты российской авиации на временно оккупированной территории Крыма.
В частности, на аэродроме "Саки" были поражены ангары с боевой авиацией. По информации спецслужбы, там находились истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24.
Также был атакован аэродром "Гвардейское", где, по данным СБУ, находились ангары с беспилотниками Shahed и авиационной техникой. Эту базу спецслужба называет одной из ключевых для российской авиации в Крыму.
Удары по нефтяной инфраструктуре РФ
СБУ заявила о поражении ряда объектов топливно-энергетического комплекса России.
Среди них:
- Петербургский нефтяной терминал;
- Нижегородский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Староликеево";
- Ярославский НПЗ и линейная производственно-диспетчерская станция "Ярославль";
- НПЗ "Первый завод" в Калужской области;
- нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" в Ленинградской области;
- резервуар с нефтепродуктами и насосная станция на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.
В СБУ отметили, что часть целей расположена на значительном расстоянии от территории Украины. В частности, расстояние до Нижегородского НПЗ составляет около 850 км, а до Ярославского НПЗ - более 700 км.
Атаки на военную инфраструктуру
Кроме того, украинские спецназовцы атаковали:
- пункт управления одним из ударных беспилотных авиационных комплексов на Николаевском направлении;
- склады горюче-смазочных материалов в Крыму;
- узел связи на одном из направлений российского наступления в районе Гуляйполя.
"Нанесенные удары существенно затруднили обеспечение российских подразделений на передовых позициях, нарушили элементы логистики и снабжения боеприпасами и топливом. Кроме того, враг понес потери среди личного состава подразделений беспилотных систем и тылового обеспечения", - подчеркнули в СБУ.
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