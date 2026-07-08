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Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Українські дрони, ймовірно, уразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі, - ЗМІ. ФОТО

Українські дрони, ймовірно, уразили нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі.

Про це свідчить аналіз OSINT-аналітика ASTRA, проведений на основі відеозаписів очевидців, інформує Цензор.НЕТ.

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Перша інформація щодо ураження

На оприлюднених кадрах самого джерела займання не видно - зафіксовано лише густий дим. За даними українських телеграм-каналів, атаку здійснили безпілотники "Лютий".

Глава Башкортостану Радій Хабіров атаку не коментував. Раніше в Уфі оголошували режим безпілотної небезпеки, а місцевий аеропорт тимчасово призупиняв роботу.

удар по уфі
удар по уфі
удар по уфі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два НПЗ, аеродром "Борисоглебск", 6 танкерів та мости рашистів уразили Сили оборони

Що про об'єкт відомо?

Компанія "Башнефть" (входить до складу "Роснефти") керує на цій промисловій зоні трьома великими нафтопереробними заводами, розташованими практично впритул один до одного: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" та "Башнефть-УНПЗ".

Також читайте: Найбільший НПЗ в Росії зупинив роботу після атаки українського дрона, – Reuters

Автор: 

безпілотник БпЛА (6102) НПЗ (1097) Уфа (16) Удари по РФ (1102)
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Топ коментарі
+14
три НПЗ за один день - це просто шикарно.
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08.07.2026 13:10 Відповісти
+13
схоже у кацапів уборачная лєтіт в уборную.
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08.07.2026 13:12 Відповісти
+9
*********
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08.07.2026 13:13 Відповісти

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