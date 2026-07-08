Українські дрони, ймовірно, уразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі, - ЗМІ. ФОТО
Українські дрони, ймовірно, уразили нафтопереробний завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфі.
Про це свідчить аналіз OSINT-аналітика ASTRA, проведений на основі відеозаписів очевидців, інформує Цензор.НЕТ.
Перша інформація щодо ураження
На оприлюднених кадрах самого джерела займання не видно - зафіксовано лише густий дим. За даними українських телеграм-каналів, атаку здійснили безпілотники "Лютий".
Глава Башкортостану Радій Хабіров атаку не коментував. Раніше в Уфі оголошували режим безпілотної небезпеки, а місцевий аеропорт тимчасово призупиняв роботу.
Що про об'єкт відомо?
Компанія "Башнефть" (входить до складу "Роснефти") керує на цій промисловій зоні трьома великими нафтопереробними заводами, розташованими практично впритул один до одного: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" та "Башнефть-УНПЗ".
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