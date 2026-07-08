Украинские дроны, вероятно, поразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - СМИ. ФОТО

Украинские дроны, вероятно, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ" в Уфе.

Об этом свидетельствует анализ OSINT-аналитика ASTRA, проведенный на основе видеозаписей очевидцев, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первая информация о поражении

На обнародованных кадрах самого источника возгорания не видно - зафиксирован лишь густой дым. По данным украинских Telegram-каналов, атаку осуществили беспилотники "Лютый".

Глава Башкортостана Радий Хабиров атаку не комментировал. Ранее в Уфе объявили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт временно приостановил работу.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удары по двум НПЗ, аэродрому "Борисоглебск", шести танкерам и мостам рашистов

Что известно об объекте?

Компания "Башнефть" (входит в состав "Роснефти") управляет в этой промышленной зоне тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами, расположенными практически вплотную друг к другу: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-УНПЗ".

Читайте также: Крупнейший НПЗ в России остановил работу после атаки украинского дрона, – Reuters