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Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Украинские дроны, вероятно, поразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - СМИ. ФОТО

Украинские дроны, вероятно, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ" в Уфе.

Об этом свидетельствует анализ OSINT-аналитика ASTRA, проведенный на основе видеозаписей очевидцев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первая информация о поражении

На обнародованных кадрах самого источника возгорания не видно - зафиксирован лишь густой дым. По данным украинских Telegram-каналов, атаку осуществили беспилотники "Лютый".

Глава Башкортостана Радий Хабиров атаку не комментировал. Ранее в Уфе объявили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт временно приостановил работу.

удар по уфе
удар по уфе
удар по уфе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны нанесли удары по двум НПЗ, аэродрому "Борисоглебск", шести танкерам и мостам рашистов

Что известно об объекте?

Компания "Башнефть" (входит в состав "Роснефти") управляет в этой промышленной зоне тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами, расположенными практически вплотную друг к другу: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-УНПЗ".

Читайте также: Крупнейший НПЗ в России остановил работу после атаки украинского дрона, – Reuters

Автор: 

беспилотник (5431) НПЗ (590) Уфа (17) Удары по РФ (1086)
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Топ комментарии
+9
три НПЗ за один день - це просто шикарно.
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08.07.2026 13:10 Ответить
+9
схоже у кацапів уборачная лєтіт в уборную.
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08.07.2026 13:12 Ответить
+7
*********
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08.07.2026 13:13 Ответить

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