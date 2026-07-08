Украинские дроны, вероятно, поразили НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, - СМИ. ФОТО
Украинские дроны, вероятно, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-УНПЗ" в Уфе.
Об этом свидетельствует анализ OSINT-аналитика ASTRA, проведенный на основе видеозаписей очевидцев, сообщает Цензор.НЕТ.
Первая информация о поражении
На обнародованных кадрах самого источника возгорания не видно - зафиксирован лишь густой дым. По данным украинских Telegram-каналов, атаку осуществили беспилотники "Лютый".
Глава Башкортостана Радий Хабиров атаку не комментировал. Ранее в Уфе объявили режим беспилотной опасности, а местный аэропорт временно приостановил работу.
Что известно об объекте?
Компания "Башнефть" (входит в состав "Роснефти") управляет в этой промышленной зоне тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами, расположенными практически вплотную друг к другу: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл" и "Башнефть-УНПЗ".
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