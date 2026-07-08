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СБУ нанесла удар по нефтеперекачивающей станции в Башкортостане - ключевому объекту системы "Транснефть - Урал"

удар по уфі

Служба безопасности Украины нанесла успешный удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

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Подробности

Как отмечается, объект расположен в 1500 километрах от государственной границы Украины. Спецоперация проведена в рамках выполнения поставленной президентом Украины задачи по системному снижению военно-экономического потенциала РФ.

"По объекту отработали как минимум восемь беспилотников СБУ. В результате удара возник пожар в районе резервуарного парка и на производственных мощностях станции", - говорится в сообщении.

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Что известно о пораженном объекте?

ЛВДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал". Станция обеспечивает приемку, накопление, хранение и перекачку светлых нефтепродуктов из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 миллиона тонн нефтепродуктов, а резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубических метров.

"Поражение таких объектов существенно затрудняет логистику поставок нефтепродуктов в центральных и восточных регионах России, а также негативно влияет на функционирование системы транспортировки топлива, которая обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса государства-агрессора", - отмечают в СБУ.

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"СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу. Мы последовательно находит и уничтожаем инфраструктуру, которая обеспечивает армию врага топливом, логистикой и ресурсами для войны. Каждый дальнобойный удар заставляет захватчика платить все более высокую цену за войну против Украины", - добавил глава СБУ Евгений Хмара.

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СБУ (20838) Удары по РФ (1086) Башкортостан (4)
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Топ комментарии
+6
Схоже, що сьогоднішня нараду у ***** по пробламам палива на парашостані пішла по звєздє, а все того, що головних консультантів не запросили, могли б хоча б по скайпу)))
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08.07.2026 13:27 Ответить
+5
ЛВДС "Черкаси", з почином! Від харкова по прямій 1500 км. Взагалі перекачка у башкортв причаїлась - туди тільки один раз у травні цього року прилітало на ЛВДС "Нурліно". А там ще і Субханкулово, і Калтаси, і Андрєєвка..
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08.07.2026 13:36 Ответить
+2
рашка це величезна брудна територія, населена людиноподібними двоногими і на великій території відсутність палива призведе до зупинки життя, хаосу, мордобою і різанини
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08.07.2026 13:32 Ответить

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