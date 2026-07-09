В российской Твери после атаки дронов загорелась нефтебаза "Тверьнефтепродукт". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 9 июля в российской Твери прогремела серия взрывов. По данным OSINT-сообществ, беспилотники атаковали нефтебазу "Тверьнефтепродукт", после чего на территории предприятия возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.

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Первые сообщения об атаке появились ночью. В социальных сетях и Telegram-каналах распространили видео, на которых запечатлено возгорание в районе одного из резервуаров с топливом.

По информации OSINT-аналитиков, именно нефтебаза "Тверьнефтепродукт" могла стать целью удара. На обнародованных кадрах виден густой дым и пламя над территорией предприятия, однако независимого подтверждения подлинности видео и масштаба повреждений пока нет.

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Нефтебаза "Тверьнефтепродукт": что известно?

Это один из ключевых объектов топливной инфраструктуры Тверской области РФ. Он обеспечивает хранение и оптово-розничную продажу нефтепродуктов, а также поставляет топливо для сети автозаправочных станций региона. Предприятие является дочерней структурой ПАО "Сургутнефтегаз" и располагает 52 АЗС и одной крупной нефтебазой.

"Тверьнефтепродукт" является одним из главных топливно-логистических узлов Тверской области. Основные функции предприятия:

прием и хранение нефтепродуктов;

оптовые и розничные поставки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов;

обеспечение работы сети из более чем 50 автозаправочных станций в регионе.

Тверь расположена примерно в 160 км к северо-западу от Москвы и почти в 1000 км от украинской границы, поэтому удар по этому объекту свидетельствует о возможности поражения топливной инфраструктуры глубоко в тылу РФ.

Первые последствия атаки









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