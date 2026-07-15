Россия перебрасывает системы ПВО из Арктики для защиты от украинских дронов, — СМИ. ФОТО

Россия перебрасывает системы противовоздушной обороны со своих ключевых военных объектов на Крайнем Севере, чтобы защититься от атак украинских беспилотников.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на анализ спутниковых снимков, информирует Цензор.НЕТ.

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Опустевшие позиции в Арктике и Северодвинске

На спутниковых снимках видно, что Кремль передислоцировал подразделения с нескольких стратегических объектов, которые ранее усиленно защищали зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400. На некоторых позициях теперь почти не видно средств ПВО.

"Эти перемещения могут свидетельствовать о том, что удары на большие расстояния создают для России все более сложную дилемму: Москва вынуждена распределять ограниченные системы ПВО между военными аэродромами, энергетическими объектами, стратегическими базами и другими потенциальными целями", — пишет "Радио Свобода".

Вблизи авиабазы Рогачево на архипелаге Новая Земля в российской Арктике большинство средств ПВО исчезло с ракетной позиции, которая существовала по крайней мере с августа 2015 года. Это видно на спутниковом снимке, сделанном 6 июля.

Профессор Норвежского института оборонных исследований Катаржина Зиск считает, что сокращение значительного количества средств ПВО на российском Крайнем Севере свидетельствует о "все возрастающем несоответствии между объектами, которые Россия должна защищать, и имеющимися у нее пусковыми установками, ракетами-перехватчиками и подготовленным персоналом".

В то же время она подчеркивает, что опустошение многолетних ракетных позиций не означает, что российские стратегические объекты теперь полностью лишены противовоздушного прикрытия. По её словам, это "свидетельствует о том, что Россия не ожидает в ближайшее время масштабного нападения в регионе Крайнего Севера и считает, что может снизить уровень защиты там, не подвергаясь недопустимому риску".

Исследователи, работающие с открытыми источниками, оценивают, что около 60% российских систем ПВО С-300 и более современных С-400 были перемещены с позиций, на которых они находились до масштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Наиболее защищенными остаются районы расположения шахт межконтинентальных баллистических ракет и аэродромов стратегической авиации.

Кроме того, Россия сокращает количество систем ПВО вокруг Северодвинска — города на побережье Белого моря, где строят и ремонтируют российские атомные подводные лодки.

"Несколько площадок, на которых системы ПВО десятилетиями прикрывали этот стратегически важный центр, теперь опустели. Последние спутниковые снимки свидетельствуют, что с оборудованных позиций вокруг города исчезли около двух десятков комплексов С-300 и С-400", — пишет "Радио Свобода".

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Батареи возле НПЗ и в московских парках

В свою очередь, россияне развертывают новые батареи ПВО вблизи объектов, которые с высокой вероятностью могут стать целями украинских беспилотников.

В частности, спутниковые снимки района Саратовского нефтеперерабатывающего завода показывают, как на ранее пустом поле появились несколько ракетных пусковых установок с поднятыми транспортно-пусковыми контейнерами. Украинские дроны неоднократно атаковали этот завод с начала 2025 года.

Кроме того, в последние недели системы С-400 начали размещать прямо в парках Москвы.

"Подобные решения демонстрируют, что Кремль готов забирать системы из отдаленных стратегических районов, чтобы защищать политические и промышленные центры, находящиеся в зоне досягаемости украинских беспилотников", — говорится в материале.

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