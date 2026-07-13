Москву и Подмосковье массированно атаковали дроны: российская ПВО сбивала их прямо над головами жителей. ВИДЕО

В ночь на 13 июля Москва и Московская область подверглись атаке беспилотников. В регионе раздавались взрывы, а российская противовоздушная оборона вела огонь над рядом населенных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Дроны сбивали над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Подольском, Ступино, Домодедово, Коломной и Солнечногорском.

В Солнечногорске после работы ПВО обломки беспилотника упали на жилые дома, в результате чего возник пожар. В сети также появились видео и фото поврежденных многоэтажек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате атаки погибли три человека, ещё пятеро получили ранения. По его словам, силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы якобы обезвредили 81 беспилотник.

Из-за атаки в Московской области временно приостановили работу аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 12 июля Московский регион атаковали более 350 БПЛА. По его словам, большая часть из них была обезврежена силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА были уничтожены при приближении к Москве.

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