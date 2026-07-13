Москву та Підмосков’я масовано атакували дрони: росППО збивала їх просто на голови мешканців. ВIДЕО

У ніч на 13 липня Москву та Московську область атакували безпілотники. У регіоні лунали вибухи, а російська протиповітряна оборона працювала над низкою населених пунктів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дрони збивали над Одинцовим, Наро-Фомінськом, Рузою, Раменським, Подольськом, Ступіним, Домодєдовим, Коломною та Солнєчногорськом.

У Солнєчногорську після роботи ППО уламки безпілотника впали на житлові будинки, внаслідок чого виникла пожежа. У мережі також з'явилися відео та фото пошкоджених багатоповерхівок.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що внаслідок атаки загинули троє людей, ще п'ятеро зазнали поранень. За його словами, сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби нібито знешкодили 81 безпілотник.

Через атаку в Московській області тимчасово призупиняли роботу аеропорти "Домодєдово" та "Жуковський".

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з вечора 12 липня Московський регіон атакували понад 350 БпЛА. За його словами, більшу частину з них було знешкоджено силами ППО на далеких підступах. 50 БПЛА було знищено під час наближення до Москви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Ставропольському краї РФ дрони атакували нафтобазу: спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж