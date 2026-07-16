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Новости Обстрел Одессы
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Рашисты атаковали Одессу ракетами: 2 погибших, 6 раненых, среди них – дети. ФОТО

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Вследствие удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили глава Одесской городской администрации Сергей Лысак и глава Одесской областной администрации Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

"Один человек погиб. Число раненых возросло до шести, среди них — трое детей", — сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Глава ОВА сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, на местах обстрелов возникли пожары.

По состоянию на 23:00 стало известно о втором погибшем, уточнил Лысак.

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Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 16 июля
Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе 16 июля

Что предшествовало

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Одессу вечером 14 июля: есть попадания по инфраструктуре

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обстрел (33795) Одесса (8195) Одесская область (4469) Одесский район (684)
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