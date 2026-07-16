Рашисты атаковали Одессу ракетами: 2 погибших, 6 раненых, среди них – дети. ФОТО

Вечером 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Вследствие удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили глава Одесской городской администрации Сергей Лысак и глава Одесской областной администрации Олег Кипер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

"Один человек погиб. Число раненых возросло до шести, среди них — трое детей", — сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Глава ОВА сообщил о повреждении гражданской инфраструктуры, на местах обстрелов возникли пожары.

По состоянию на 23:00 стало известно о втором погибшем, уточнил Лысак.

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Что предшествовало

Напомним, утром 15 июля 2026 года российские войска нанесли удар по Одессе. Сообщалось о трех погибших вследствие вражеской атаки.

16 июля в Одессе объявлен Днём траура по погибшим вследствие российской атаки.

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