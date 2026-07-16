Рашисти атакували Одесу ракетами: 2 загиблих, 8 поранених, серед них – діти. ФОТОрепортаж

Російські війська вечері 16 липня атакували Одесу ракетами. Є загиблі та постраждалі внаслідок удару.

Про це повідомили голова Одеської МВА Сергій Лисак та голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

"Одна людина загинула. Кількість поранених збільшилась до шести, серед них — троє дітей", — повідомив керівник МВА Сергій Лисак.

Голова ОВА повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури, на місцях обстрілів виникли пожежі.

Станом на 23:00 стало відомо про другого загиблого, уточнив Лисак.

Оновлена інформація

До восьми зросла кількість постраждалих у Одесі внаслідок російської ракетної атаки, повідомив очільник МВА Сергій Лисак.

Також пошкоджено житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

"На місці працюють екстрені та комунальні служби. Розгорнуто оперативний штаб. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – йдеться в повідомленні.

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Що передувало

Нагадаємо, зранку 15 липня 2026 року російські війська завдали удару по Одесі. Повідомлялося про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки.

16 липня в Одесі оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки.

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