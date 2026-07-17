Наслідки удару по Одесі: кількість постраждалих зросла до 10. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу кількість постраждалих зросла до 10 осіб, серед них - діти. Двоє людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Залучені всі профільні служби, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин РФ.

В Одеському районі ракета зруйнувала СТО

Крім того, в Одеському районі внаслідок російського ракетного удару зруйновано будівлю станції технічного обслуговування.

Після влучання виникла пожежа, яка охопила також припарковані поруч автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Вже зранку 17 липня ЗС РФ знову атакували ракетами Одеський район. За попередньою інформацією постраждало двоє чоловіків віком 44 і 60 років, повідомили у прокуратурі області.

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Наслідки ворожої атаки

















