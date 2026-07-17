Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а захист життів в Україні, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський після чергової масованої російської атаки наголосив, що кожен оборонний пакет від міжнародних партнерів є не просто політичним рішенням, а конкретними засобами, які щодня рятують життя українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив, коментуючи наслідки нічного обстрілу України.

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Росія вночі атакувала Україну понад 130 дронами та 8 ракетами

Зеленський повідомив, що в ніч на 17 липня російські війська випустили по Україні понад 130 ударних безпілотників і вісім ракет.

В Одесі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули двоє людей, ще п'ятеро дістали поранення, серед них троє дітей.

Крім того, 15 керованих авіабомб російські війська скинули на Сумщину. У Сумах поранено одну людину, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема бібліотеку.

Також під ворожими ударами перебували Запорізька, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Дніпропетровська області.

Зеленський закликав прискорити постачання допомоги

За словами президента, усі державні інституції, залучені до взаємодії з міжнародними партнерами, мають працювати максимально оперативно та ефективно, щоб пришвидшити реалізацію вже досягнутих домовленостей.

"Потрібно прискорювати виконання всього, про що домовлено на рівні лідерів. Кожен оборонний пакет зараз – це не просто цифра, а конкретні засоби, які щодня захищають життя тут, в Україні", – наголосив Зеленський.

Президент також подякував державам-партнерам, які продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії.

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Наслідки нічних обстрілів РФ









