Військова Михайлова: Мені дзвонили та питали, де служить хлопець, який кличе на протести за Федорова

Волонтерка та військова медикиня Аліна Михайлова заявила про тиск на військовослужбовців, які підтримують мирні акції протесту. За її словами, участь у таких заходах може обернутися для військових доганами, втратою посад і "профілактичними розмовами" з командуванням.

Про це вона заявила у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Репресії" у 2026 році в армії - це коли тобі дзвонять із КСБС із дуже терміновим бажанням з’ясувати, в якому ж підрозділі проходить службу хлопець, який пише в інтернеті про акції протесту та закликає людей долучатися.

І, як ви розумієте, не для того, щоб вручити йому чи мені, як начальнику, грамоту. Для розуміння. Дмитро Козятинський - бойовий медик медичної служби Ульф батальйону Вовки Да Вінчі, який звільнився з армії ще РІК ТОМУ. Тобто до Збройних Сил він уже не має жодного стосунку.

Але як командування часто не знає, що реально відбувається на позиціях, так само воно, очевидно, не має актуального розуміння, хто вже давно звільнений із війська", - наголосила вона.

Михайлова зазначила, що сьогодні "доганяють військових, які висловлюють свою думку".

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"Які, не дай божє, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. Бо ми ж тут поневолені кріпаки. Я дуже хочу, щоб цивільні, ветерани (які, можливо, вже призабули, як працює армійський механізм) і медіа розуміли, чого насправді коштує діючому військовому підтримка таких акцій.

Коли я вийшла у Дніпрі на акцію на підтримку НАБУ і САП, мені особисто майже нічого не сказали. Але моє керівництво отримало достатньо "уваги" в той час.

Для багатьох військових підтримка протестів може коштувати посади. Звання. Догани. Закритих перспектив. Або просто "профілактичної розмови", щоб людина не забувала, де вона і кому С Л У Ж И Т Ь", - додала вона.

Михайлова побажала Генштабу та Офісу Президента "знайти кризових менеджерів, які здатні думати на кілька кроків уперед і розуміти наслідки власних рішень".

"Бо ми не на росіі. І загнати українську армію в мовчазне стійло не вийде. Бо український військовий - це не лише людина у формі. Це насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захистити свободу. І було б дивно, якби, захищаючи свободу для всіх, він сам не мав права на неї", - підсумувала військова медикиня.

Як відомо, Дмитро Козятинський закликав всіх прийти на акцію протесту о 20:00 на площу Франка у Києві.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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