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Новини Звільнення Сирського
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"Генерал має піти": ветеран ЗСУ Козятинський закликав українців вийти на протести з вимогою звільнення Сирського

протест

Військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян виходити на акції протесту в Києві та інших містах з вимогою звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського. 

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик ветерана

"На завтра (20 липня, - ред.) заплановане засідання Ставки, на якому має бути ухвалене рішення щодо Сирського. Тому вкрай важливо сьогодні знову вийти на протест і повторити наші вимоги. Закликаю виходити не лише Київ, а й інші міста", - написав захисник.

Він наголосив, що залишити зараз Сирського означатиме не лише проігнорувати волю суспільства, а й деморалізувати армію.

"Генерал має піти", - додав Козятинський.

протест

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Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

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мітинг (760) протест (2455) Сирський Олександр (1008)
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Топ коментарі
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Застаріла стратегія: Армія досі воює переважно на тактичному рівні. Сирський робить ставку на виснажливу оборону та живу силу, тоді як війна вимагає технологічної асиметрії, дронів та маневровості.
Знищення управлінської вертикалі: Розірвані бригади та корпуси. За словами Федорова, корпусна система не запрацювала, а за логістику та постачання ніхто конкретно не відповідає.Непрозорі кадрові рішення: Керівництво ухвалює рішення (кого посилити, а кого усунути) на основі лояльності, а не на аналізі реальних даних та ефективності.
Блокування інновацій: Генеральний штаб гальмує зміни організаційної структури Міноборони, ігнорує залучення нових людей та блокує системні проєкти.
Відповідальність за мобілізацію: Оскільки Сухопутні війська та ТЦК підпорядковуються Генштабу, саме головком, на думку Федорова, несе відповідальність за всі кризові явища у процесі мобілізації та конфлікти на місцях.
Відсутність відкритого діалогу: Замість того, щоб обговорювати проблеми віч-на-віч для пошуку рішень, головком «плете інтриги» і поставив ультиматум керівництву держави, який призвів до розколу.
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19.07.2026 18:00 Відповісти
+8
Требо міняти не "генерала" , а того, хто його призначив .

Брехня , що вибори небеспечно проводити - вибори необхідні , щоб в такий скрутний час країною керевали обрані люди а не "колі-кАтлєти" и не гетьманцеви різні ...
Мажоритарників у ВР вже як років 2-3 не повинно було буть !!!
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19.07.2026 18:04 Відповісти
+7
"Зеленский должен уйти", добавлю я, тоже ветеран ВСУ. Ага, щас.
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19.07.2026 17:54 Відповісти

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