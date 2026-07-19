"Генерал має піти": ветеран ЗСУ Козятинський закликав українців вийти на протести з вимогою звільнення Сирського

Військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян виходити на акції протесту в Києві та інших містах з вимогою звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик ветерана

"На завтра (20 липня, - ред.) заплановане засідання Ставки, на якому має бути ухвалене рішення щодо Сирського. Тому вкрай важливо сьогодні знову вийти на протест і повторити наші вимоги. Закликаю виходити не лише Київ, а й інші міста", - написав захисник.

Він наголосив, що залишити зараз Сирського означатиме не лише проігнорувати волю суспільства, а й деморалізувати армію.

"Генерал має піти", - додав Козятинський.

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