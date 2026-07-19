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"Генерал має піти": ветеран ЗСУ Козятинський закликав українців вийти на протести з вимогою звільнення Сирського
Військовослужбовець із медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський закликав громадян виходити на акції протесту в Києві та інших містах з вимогою звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського.
Про це він написав у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Заклик ветерана
"На завтра (20 липня, - ред.) заплановане засідання Ставки, на якому має бути ухвалене рішення щодо Сирського. Тому вкрай важливо сьогодні знову вийти на протест і повторити наші вимоги. Закликаю виходити не лише Київ, а й інші міста", - написав захисник.
Він наголосив, що залишити зараз Сирського означатиме не лише проігнорувати волю суспільства, а й деморалізувати армію.
"Генерал має піти", - додав Козятинський.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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Знищення управлінської вертикалі: Розірвані бригади та корпуси. За словами Федорова, корпусна система не запрацювала, а за логістику та постачання ніхто конкретно не відповідає.Непрозорі кадрові рішення: Керівництво ухвалює рішення (кого посилити, а кого усунути) на основі лояльності, а не на аналізі реальних даних та ефективності.
Блокування інновацій: Генеральний штаб гальмує зміни організаційної структури Міноборони, ігнорує залучення нових людей та блокує системні проєкти.
Відповідальність за мобілізацію: Оскільки Сухопутні війська та ТЦК підпорядковуються Генштабу, саме головком, на думку Федорова, несе відповідальність за всі кризові явища у процесі мобілізації та конфлікти на місцях.
Відсутність відкритого діалогу: Замість того, щоб обговорювати проблеми віч-на-віч для пошуку рішень, головком «плете інтриги» і поставив ультиматум керівництву держави, який призвів до розколу.
Брехня , що вибори небеспечно проводити - вибори необхідні , щоб в такий скрутний час країною керевали обрані люди а не "колі-кАтлєти" и не гетьманцеви різні ...
Мажоритарників у ВР вже як років 2-3 не повинно було буть !!!