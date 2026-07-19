"Мой командир — Сырский": командующий ракетными войсками Малиновский поддержал решение Зеленского о кадровых изменениях

Командующий ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский поддержал решение президента Владимира Зеленского о недавних кадровых изменениях.

Соответствующее заявление обнародовал СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что заявил генерал?

"Я полностью поддерживаю решение Президента Украины! Те, кто сегодня говорит о "предательстве", пусть ответят на простой вопрос: мог ли Президент, который доверял человеку и работал с ним годами, просто так принять решение о его увольнении? Я в это не верю", — говорится в заявлении.

Малиновский подчеркнул, что во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм, а есть только один приоритет — Украина и её победа.

"Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг. Я не знаю всех деталей, и, возможно, мы ещё не скоро узнаем всю правду. Но я знаю одно: в воюющей стране единство командования важнее чьих-то обид или политических симпатий. Мой командир — генерал Сирский А.С. Я доверяю Верховному Главнокомандующему и верю, что все решения принимаются прежде всего в интересах Украины", — заявил Малиновский.

Читайте также: Мы не можем выбирать Главнокомандующего на протестах с картонками, — Берлинская

Что этому предшествовало?

Читайте также: "Генерал должен уйти": ветеран ВСУ Козятинский призвал украинцев выйти на протесты с требованием отставки Сырского