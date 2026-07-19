"Мой командир — Сырский": командующий ракетными войсками Малиновский поддержал решение Зеленского о кадровых изменениях
Командующий ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский поддержал решение президента Владимира Зеленского о недавних кадровых изменениях.
Соответствующее заявление обнародовал СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что заявил генерал?
"Я полностью поддерживаю решение Президента Украины! Те, кто сегодня говорит о "предательстве", пусть ответят на простой вопрос: мог ли Президент, который доверял человеку и работал с ним годами, просто так принять решение о его увольнении? Я в это не верю", — говорится в заявлении.
Малиновский подчеркнул, что во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм, а есть только один приоритет — Украина и её победа.
"Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг. Я не знаю всех деталей, и, возможно, мы ещё не скоро узнаем всю правду. Но я знаю одно: в воюющей стране единство командования важнее чьих-то обид или политических симпатий. Мой командир — генерал Сирский А.С. Я доверяю Верховному Главнокомандующему и верю, что все решения принимаются прежде всего в интересах Украины", — заявил Малиновский.
Что этому предшествовало?
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.
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