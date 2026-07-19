РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Увольнение Сырского
5 480 74

"Мой командир — Сырский": командующий ракетными войсками Малиновский поддержал решение Зеленского о кадровых изменениях

Малиновский

Командующий ракетными войсками и артиллерией Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Андрей Малиновский поддержал решение президента Владимира Зеленского о недавних кадровых изменениях.

Соответствующее заявление обнародовал СтратКом ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что заявил генерал?

"Я полностью поддерживаю решение Президента Украины! Те, кто сегодня говорит о "предательстве", пусть ответят на простой вопрос: мог ли Президент, который доверял человеку и работал с ним годами, просто так принять решение о его увольнении? Я в это не верю", — говорится в заявлении.

Малиновский подчеркнул, что во время войны нет места личным амбициям, борьбе за влияние или политическим играм, а есть только один приоритет — Украина и её победа.

"Если кто-то своими действиями создает конфликты, подрывает единство или мешает эффективной работе системы обороны, он должен уйти. Независимо от фамилии, должностей или прошлых заслуг. Я не знаю всех деталей, и, возможно, мы ещё не скоро узнаем всю правду. Но я знаю одно: в воюющей стране единство командования важнее чьих-то обид или политических симпатий. Мой командир — генерал Сирский А.С. Я доверяю Верховному Главнокомандующему и верю, что все решения принимаются прежде всего в интересах Украины", — заявил Малиновский.

Читайте также: Мы не можем выбирать Главнокомандующего на протестах с картонками, — Берлинская

Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • Издание Financial Times сообщало, что на фоне протестов в Украине, участники которых требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Владимир Зеленский изучает вопрос о его возможной замене.

Читайте также: "Генерал должен уйти": ветеран ВСУ Козятинский призвал украинцев выйти на протесты с требованием отставки Сырского

Автор: 

ВСУ (7996) Александр Сырский (985)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
«Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
Язик з дупи висунь, ти генерал-лейтенантом - НЕ БУДЕШ!
показать весь комментарий
19.07.2026 20:58 Ответить
+31
ай мололодец лизнув так лизнув
показать весь комментарий
19.07.2026 20:58 Ответить
+28
от якого всі ці старпери виступають зі своїми заявами публічно? і так ясно хто їх призначав на посади...
показать весь комментарий
19.07.2026 20:56 Ответить

Загрузка...

 
 