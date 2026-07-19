"Мій командир — Сирський": командувач ракетних військ Маліновський підтримав рішення Зеленського щодо кадрових змін
Командувач ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор — Андрій Маліновський підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо нещодавніх кадрових змін.
Відповідну заяву оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що заявив генерал?
"Я повністю підтримую рішення Президента України! Ті, хто сьогодні розповідає про "зраду", нехай дадуть відповідь на просте запитання: чи міг Президент, який довіряв людині й працював із нею роками, просто так ухвалити рішення про її звільнення? Я в це не вірю", - йдеться у заяві.
Маліновський наголосив, що під час війни немає місця особистим амбіціям, боротьбі за вплив чи політичним іграм, а є лише один пріоритет — Україна та її перемога.
"Якщо хтось своїми діями створює конфлікти, підриває єдність або заважає ефективній роботі системи оборони, він має піти. Незалежно від прізвища, посад чи минулих заслуг. Я не знаю всіх деталей, і, можливо, ми ще не скоро дізнаємося всю правду. Але я знаю одне: у воюючій державі єдність командування важливіша за чиїсь образи чи політичні симпатії. Мій командир - генерал Сирський О.С. Я довіряю Верховному Головнокомандувачу та вірю, що всі рішення ухвалюються насамперед в інтересах України", - заявив Маліновський.
Що передувало?
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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