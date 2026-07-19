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Новини Звільнення Сирського
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"Мій командир — Сирський": командувач ракетних військ Маліновський підтримав рішення Зеленського щодо кадрових змін

Маліновський

Командувач ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор — Андрій Маліновський підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо нещодавніх кадрових змін.

Відповідну заяву оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявив генерал?

"Я повністю підтримую рішення Президента України! Ті, хто сьогодні розповідає про "зраду", нехай дадуть відповідь на просте запитання: чи міг Президент, який довіряв людині й працював із нею роками, просто так ухвалити рішення про її звільнення? Я в це не вірю", - йдеться у заяві.

Маліновський наголосив, що під час війни немає місця особистим амбіціям, боротьбі за вплив чи політичним іграм, а є лише один пріоритет — Україна та її перемога.

"Якщо хтось своїми діями створює конфлікти, підриває єдність або заважає ефективній роботі системи оборони, він має піти. Незалежно від прізвища, посад чи минулих заслуг. Я не знаю всіх деталей, і, можливо, ми ще не скоро дізнаємося всю правду. Але я знаю одне: у воюючій державі єдність командування важливіша за чиїсь образи чи політичні симпатії. Мій командир - генерал Сирський О.С. Я довіряю Верховному Головнокомандувачу та вірю, що всі рішення ухвалюються насамперед в інтересах України", - заявив Маліновський.

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Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.

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Автор: 

ЗСУ (9006) Сирський Олександр (1008)
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Топ коментарі
+29
«Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство».
Язик з дупи висунь, ти генерал-лейтенантом - НЕ БУДЕШ!
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19.07.2026 20:58 Відповісти
+27
ай мололодец лизнув так лизнув
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19.07.2026 20:58 Відповісти
+24
от якого всі ці старпери виступають зі своїми заявами публічно? і так ясно хто їх призначав на посади...
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19.07.2026 20:56 Відповісти

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