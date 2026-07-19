"Мій командир — Сирський": командувач ракетних військ Маліновський підтримав рішення Зеленського щодо кадрових змін

Командувач ракетних військ і артилерії Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор — Андрій Маліновський підтримав рішення президента Володимира Зеленського щодо нещодавніх кадрових змін.

Відповідну заяву оприлюднив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що заявив генерал?

"Я повністю підтримую рішення Президента України! Ті, хто сьогодні розповідає про "зраду", нехай дадуть відповідь на просте запитання: чи міг Президент, який довіряв людині й працював із нею роками, просто так ухвалити рішення про її звільнення? Я в це не вірю", - йдеться у заяві.

Маліновський наголосив, що під час війни немає місця особистим амбіціям, боротьбі за вплив чи політичним іграм, а є лише один пріоритет — Україна та її перемога.

"Якщо хтось своїми діями створює конфлікти, підриває єдність або заважає ефективній роботі системи оборони, він має піти. Незалежно від прізвища, посад чи минулих заслуг. Я не знаю всіх деталей, і, можливо, ми ще не скоро дізнаємося всю правду. Але я знаю одне: у воюючій державі єдність командування важливіша за чиїсь образи чи політичні симпатії. Мій командир - генерал Сирський О.С. Я довіряю Верховному Головнокомандувачу та вірю, що всі рішення ухвалюються насамперед в інтересах України", - заявив Маліновський.

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Що передувало?

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