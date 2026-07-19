Ми не можемо обирати Головкома на протестах із картонками, - Берлінська
Конфлікт між Міністерством оборони та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським тривав давно, однак слід припинити політизацію армії та публічні атаки на вище військове керівництво. Під час війни необхідно зберігати взаємоповагу, єдність і працювати на спільний результат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила волонтерка і керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.
Конфлікт між МО та ГК
Берлінська зазначила, що конфлікт між МО та ГК був давній. Його не афішували, але всі хто глибше в темі звісно знали, але зараз головне пройти нарешті по дорослому, пам'ятаючи історичні уроки, зберігши взаємоповагу і державність.
Кожен командир високого рівня має своє кладовище
Щодо критики Сирського волонтерка зазначила:
"Справедливості заради важливо розуміти, що кожен командир високого рівня має своє кладовище. Кожен. На війні не буває без втрат, як і без помилок. Мої побратими - взводні, ротні, комбати, комбриги - мають в голові кожен свій список тих, хто можливо би не загинув. Кожного разу прокручують як можна було зробити розумніше, як прорахувати, щоб уникнути цих страшних розмов з матерями і дружинами. Про це не прийнято говорити. Але повірте, ті в кого є совість мучаться до кінця життя, навіть якщо по суті не винні".
Окремо волонтерка засудила публічне знецінення Олександра Сирського, Ігоря Клименка та Євгенія Хмари.
Вона акцентувала на їхньому бойовому досвіді та внеску в оборону країни, підкресливши, що нині цих офіцерів поливають брудом люди, які переважно не мають досвіду військової служби. Берлінська назвала це "клінічною неповагою" та вкрай нездоровою тенденцією.
Зокрема, вона нагадала, що Сирський провів низку "блискучих, історичних операцій стратегічного рівня", які визнавали навіть вороги, навівши як приклад Харківську операцію. Проте зараз, за її словами, в інтернеті його називають "дідом", "м’ясником" і закидають "ненависть до дронів".
Захистила вона і ексглаву МВС Клименка, який "забезпечив бойові корпуси, прийняв МВС з коліс, розгорнув бойову роботу" та має щиру вдячність від багатьох командирів.
Коментуючи критику на адресу Хмари, Берлінська назвала його бойовим командиром, який стоїть за багатьма стратегічними спецопераціями, розбудував "Альфу" як один із топових підрозділів і вміє мислити на державному рівні. При цьому в мережі його безпідставно таврують як "невдалий антикриз президента", який нібито "не справиться".
Публічне знецінення українських офіцерів
Берлінська попередила, що публічне знецінення українських офіцерів може мати катастрофічні наслідки для держави.
Вона нагадала, що саме ці люди брали на себе відповідальність у критичні моменти, які більшість не здатна психологічно витримати навіть у кіно.
"Якщо ми будемо їх "розпинати на площах", то завтра нас самих розіпнуть. Тільки вже не фігурально, в буквально. Розіпнуть вже російські офіцери, але скоріше навіть звичайні солдати. В окупованому Києві", - застерегла вона.
На завершення Берлінська закликала до єдності та висловила сподівання, що президент збереже можливість воювати всім ефективним командирам, оскільки Україна не може розкидатися цінними кадрами.
"Треба ставати дорослими, миритись і працювати разом. На результат", - підсумувала вона.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- Видання Financial Times повідомляло, що на тлі протестів в Україні, учасники яких вимагають відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський вивчає питання його можливої заміни.
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