Кабмін призначив Хмару в.о. міністра оборони, а Сибігу – в.о. очільника МЗС

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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"За погодженням з Президентом Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", — заявив він.

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Реорганізація міністерств

"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", — додав Корецький.

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