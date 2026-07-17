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Новини Призначення в Міноборони
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Кабмін призначив Хмару в.о. міністра оборони, а Сибігу – в.о. очільника МЗС

Євгеній Хмара

Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.

Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"За погодженням з Президентом Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", — заявив він.

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Реорганізація міністерств

"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", — додав Корецький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони

Новий Кабмін та відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Автор: 

Кабмін (14317) МЗС (4357) Міноборони (7976) Сибіга Андрій (1051) Корецький Сергій (68) Хмара Євгеній (17)
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Топ коментарі
+9
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17.07.2026 17:51 Відповісти
+8
В нас вже давно в.о. президента.
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17.07.2026 17:50 Відповісти
+6
Бубачка таропіцца. Але від смереки не втече.
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17.07.2026 17:49 Відповісти

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