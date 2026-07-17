Кабмін призначив Хмару в.о. міністра оборони, а Сибігу – в.о. очільника МЗС
Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ.
Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"За погодженням з Президентом Уряд призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків Міністра оборони та Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов’язків Міністра закордонних справ. Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики", — заявив він.
Реорганізація міністерств
"Відновлюємо Мінагрополітики, створюємо окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Розмежували напрями економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту", — додав Корецький.
Новий Кабмін та відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
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