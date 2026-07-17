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Новости Назначения в Минобороны
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Кабмин назначил Хмару и.о. министра обороны, а Сибигу - и.о. главы МИД

Евгений Хмара

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — заявил он.

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Реорганизация министерств

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", — добавил Корецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Автор: 

Кабмин (13886) МИД (7089) Минобороны (9759) Сибига Андрей (1036) Корецкий Сергей (37) Хмара Евгений (15)
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