Кабмин назначил Хмару и.о. министра обороны, а Сибигу - и.о. главы МИД
Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.
Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.
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"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — заявил он.
Реорганизация министерств
"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", — добавил Корецкий.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
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