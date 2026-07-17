Кабмин назначил Хмару и.о. министра обороны, а Сибигу - и.о. главы МИД

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу — временно исполняющим обязанности министра иностранных дел. Важно сохранить непрерывность работы в сферах обороны и внешней политики", — заявил он.

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Реорганизация министерств

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", — добавил Корецкий.

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