Хмара будет контролировать дальнебойные операции, — Зеленский объяснил выбор и.о. министра обороны
Исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара в качестве временного руководителя Минобороны будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности Украины.
Об этом в вечернем видеообращении 16 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Задачи Хмары
По словам Зеленского, в Минобороны понадобится опыт Хмары как бывшего руководителя Центра специальных операций "Альфа" в СБУ. Там он отвечал за удары на большие расстояния по России.
"Министерство обороны Украины продолжит всю работу по поддержке боевых бригад — наш план дальнобойных санкций выполняется в полном объеме. Обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара... Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в подразделениях Сил обороны: у него достаточный опыт в сфере безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно", — пояснил президент.
При этом Зеленский добавил, что уже обсудил с новоназначенным премьером Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить это назначение. В то же время во время обращения к украинцам президент не упомянул о проблемах с мобилизацией, а также проигнорировал протесты и призывы общества вернуть Федорова на должность главы МОУ.
Новый Кабмин и отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
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кому ці байки Оманської Гниди заходять? (риторичне)