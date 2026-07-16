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Новости Назначения в Минобороны
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Хмара будет контролировать дальнебойные операции, — Зеленский объяснил выбор и.о. министра обороны

Хмара и Зеленский

Исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара в качестве временного руководителя Минобороны будет контролировать дальнобойные операции Сил безопасности Украины.

Об этом в вечернем видеообращении 16 июля заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Задачи Хмары

По словам Зеленского, в Минобороны понадобится опыт Хмары как бывшего руководителя Центра специальных операций "Альфа" в СБУ. Там он отвечал за удары на большие расстояния по России.

"Министерство обороны Украины продолжит всю работу по поддержке боевых бригад — наш план дальнобойных санкций выполняется в полном объеме. Обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара... Мы договорились, что Хмара будет контролировать и дальнобойные операции Сил безопасности — это приоритет. Он точно знает, что нужно Украине, и может контролировать также внутреннюю ситуацию в подразделениях Сил обороны: у него достаточный опыт в сфере безопасности, чтобы не допускать вещей, за которые стыдно", — пояснил президент. 

При этом Зеленский добавил, что уже обсудил с новоназначенным премьером Сергеем Корецким юридические процедуры, чтобы обеспечить это назначение. В то же время во время обращения к украинцам президент не упомянул о проблемах с мобилизацией, а также проигнорировал протесты и призывы общества вернуть Федорова на должность главы МОУ.

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Новый Кабмин и отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ушла на каникулы до 18 августа, не назначив министра обороны. Вместо Клименко ищут другого, — Железняк

Автор: 

Зеленский Владимир (24845) Минобороны (9751) Хмара Евгений (15)
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Топ комментарии
+20
ЗЄ тупо не відстрілює, чим повинен займатися міністр оборони, окрім дерибану та заносу частки в ОП.
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16.07.2026 22:22 Ответить
+16
Що за маячня? Для цього існують посади у війську, а не в МО!
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16.07.2026 22:21 Ответить
+13
а керувати з СБУ він не міг? ))

кому ці байки Оманської Гниди заходять? (риторичне)
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16.07.2026 22:23 Ответить

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