Хмара контролюватиме далекобійні операції, - Зеленський пояснив вибір в.о. Міноборони

Виконувач обов’язків глави СБУ Євгеній Хмара на посаді тимчасового очільника Міноборони контролюватиме далекобійні операції Сил безпеки України.

Про це у вечірньому відеозверненні 16 липня заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Завдання Хмари

За словами Зеленського, в Міноборони знадобиться досвід Хмари як екскерівника Центру спеціальних операцій "Альфа" в СБУ. Він там відповідав за далекобійні удари по Росії.

"Міністерство оборони України продовжить усю роботу на підтримку бойових бригад – наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Обов’язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара... Ми домовилися, що Хмара контролюватиме й далекобійні операції Сил безпеки – це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію у складових Сил оборони: у нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно", — пояснив президент.

При цьому Зеленський додав, що уже обговорив із новопризначеним прем'єром Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення. Водночас під час звернення до українців президент не згадав про проблеми із мобілізацією, а також проігнорував протести та заклики суспільства повернути Федорова на посаду голови МОУ.

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Новий Кабмін та відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка — чинного голову МВС.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

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