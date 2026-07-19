Мы не можем выбирать главнокомандующего на протестах с плакатами, — Берлинская

Конфликт между Министерством обороны и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским длился уже давно, однако следует положить конец политизации армии и публичным нападкам на высшее военное руководство. Во время войны необходимо сохранять взаимное уважение, единство и работать на общий результат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила волонтер и руководительница Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

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Конфликт между Минобороны и ГК

Берлинская отметила, что конфликт между Минобороны и ГК существовал давно. Его не афишировали, но все, кто глубже разбирался в теме, конечно, знали об этом, однако сейчас главное — наконец-то вести себя по-взрослому, помня об исторических уроках, сохраняя взаимное уважение и государственность.

У каждого командира высокого уровня есть своё кладбище

Что касается критики Сирского, волонтерка отметила:

"Справедливости ради важно понимать, что у каждого командира высокого уровня есть своё кладбище. У каждого. На войне не бывает без потерь, как и без ошибок. У моих побратимов — взводных, ротных, комбатов, комбригов — в голове у каждого свой список тех, кто, возможно, не погиб бы. Каждый раз они прокручивают в голове, как можно было поступить разумнее, как рассчитать, чтобы избежать этих страшных разговоров с матерями и женами. Об этом не принято говорить. Но поверьте, те, у кого есть совесть, мучаются до конца жизни, даже если по сути не виноваты".

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Отдельно волонтер осудила публичное очернение Александра Сырского, Игоря Клименко и Евгения Хмары.

Она сделала акцент на их боевом опыте и вкладе в оборону страны, подчеркнув, что сейчас этих офицеров поливают грязью люди, которые в основном не имеют опыта военной службы. Берлинская назвала это "клиническим неуважением" и крайне нездоровой тенденцией.

В частности, она напомнила, что Сырский провел ряд "блестящих, исторических операций стратегического уровня", которые признавали даже враги, приведя в качестве примера Харьковскую операцию. Однако сейчас, по ее словам, в интернете его называют "дедом", "мясником" и обвиняют в "ненависти к дронам".

Она также встала на защиту экс-главы МВД Клименко, который "обеспечил боевые корпуса, принял МВД на ходу, развернул боевую работу" и заслужил искреннюю благодарность со стороны многих командиров.

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Комментируя критику в адрес Хмары, Берлинская назвала его боевым командиром, стоящим за многими стратегическими спецоперациями, построившим "Альфу" как одно из лучших подразделений и умеющим мыслить на государственном уровне. При этом в сети его безосновательно клеймят как "неудачного антикризисного президента", который якобы "не справится".

Публичное унижение украинских офицеров

Берлинская предупредила, что публичное обесценивание украинских офицеров может иметь катастрофические последствия для государства.

Она напомнила, что именно эти люди брали на себя ответственность в критические моменты, которые большинство не способно психологически выдержать даже в кино.

"Если мы будем их "распинать на площадях", то завтра распнут нас самих. Только уже не в переносном смысле, а буквально. Распнут уже российские офицеры, но скорее даже обычные солдаты. В оккупированном Киеве", — предупредила она.

В заключение Берлинская призвала к единству и выразила надежду, что президент сохранит возможность воевать всем эффективным командирам, поскольку Украина не может распыляться ценными кадрами.

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"Надо становиться взрослыми, мириться и работать вместе. На результат", — подытожила она.

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