Информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности, - Генштаб

Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с занимаемой должности, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Официально от Генштаба.

Как отмечается, генерал Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины.

Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.

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"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", — отмечают в Генштабе.