РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13611 посетитель онлайн
Новости Увольнение Сырского
1 187 12

Информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности, - Генштаб

сирський

Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с занимаемой должности, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Официально от Генштаба. 

Как отмечается, генерал Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины.

Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий Силами территориальной обороны Плахута выступил в защиту Сырского: "Он возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов"

"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", — отмечают в Генштабе.

Автор: 

Генштаб ВС (8374) отставка (3151) Александр Сырский (993)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Аби було. І ще аби Драпатого на його місце поставили.
показать весь комментарий
20.07.2026 16:04 Ответить
+2
Гу так, продовжують, на жаль. Тому і стався такий страшний випадок у Костянтинівці з флаговтиком.
показать весь комментарий
20.07.2026 15:59 Ответить
+2
наш зебіл ніколи не виправляв ситуацію, він завжди її свідомо погіршував
прогнозую що поставить замість сирка ще більшого ідіота і антиукраїнця
показать весь комментарий
20.07.2026 16:01 Ответить

Загрузка...

 
 