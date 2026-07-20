1 187 12
Информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности, - Генштаб
Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы отставке главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского с занимаемой должности, не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Официально от Генштаба.
Как отмечается, генерал Сырский продолжает исполнять свои обязанности в должности главнокомандующего ВС Украины.
Начальник Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает исполнять свои должностные обязанности.
"Увольнение с этих должностей происходит на основании Указа Президента Украины", — отмечают в Генштабе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прогнозую що поставить замість сирка ще більшого ідіота і антиукраїнця