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Новини Звільнення Сирського
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Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк, - Железняк

Сирський зустрівся з генералом НАТО Баззардом

Президент України Володимир Зеленський готує звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Інсайд від Железняка

"Мої джерела говорять те ж саме. Поки не маю остаточного підтвердження. І особливо хто замість. Згадували: Білецький, Драпатий, Апостол, Оболєнський та Горбатюк. Поки (але виключно чутки) найбільше шансів що Апостол. Скоро дізнаємося", - уточнив він.

Він також інформує, що сьогодні 16.30 заплановане проведення Ставки Верховного головнокомандувача.

"Тож десь в цей час і будуть новини", - зазначив нардеп.

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Що передувало?

Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командувач Сил тероборони Плахута виступив на захист Сирського: "Він очолив ЗСУ в один із найскладніших періодів"

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Сирський Олександр (1017) Железняк Ярослав (775)
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Топ коментарі
+7
Казали, що сирок - незамінний, а виявилось, що є на кого міняти, та ще й яких.
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20.07.2026 16:06 Відповісти
+6
додам - найкраще підарів утилізують Чорні Запорожці
тому - однозначно Драпатий
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20.07.2026 16:17 Відповісти
+4
Після звільнення сирка які факти проти нього оприлюднять? Я думаю скеля і що там відбувається то верхівка айсбергу
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20.07.2026 16:09 Відповісти

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