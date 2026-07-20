Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк, - Железняк
Президент України Володимир Зеленський готує звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Інсайд від Железняка
"Мої джерела говорять те ж саме. Поки не маю остаточного підтвердження. І особливо хто замість. Згадували: Білецький, Драпатий, Апостол, Оболєнський та Горбатюк. Поки (але виключно чутки) найбільше шансів що Апостол. Скоро дізнаємося", - уточнив він.
Він також інформує, що сьогодні 16.30 заплановане проведення Ставки Верховного головнокомандувача.
"Тож десь в цей час і будуть новини", - зазначив нардеп.
Що передувало?
Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
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тому - однозначно Драпатий