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Новости Увольнение Сырского
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Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников - Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк, - Железняк

Сирский встретился с генералом НАТО Баззардом

Президент Украины Владимир Зеленский готовит увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Инсайт от Железняка

"Мои источники говорят то же самое. Пока нет окончательного подтверждения. И, главное, кто придет на смену. Упоминались: Билецкий, Драпатый, Апостол, Оболенский и Горбатюк. Пока (но это исключительно слухи) больше всего шансов у Апостола. Скоро узнаем", — уточнил он.

Он также сообщает, что сегодня в 16:30 запланировано заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Так что примерно в это время и появятся новости", — отметил нардеп.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий Силами территориальной обороны Плахута выступил в защиту Сырского: "Он возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов"

Автор: 

Зеленский Владимир (24895) Александр Сырский (993) Железняк Ярослав (634)
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Топ комментарии
+4
Казали, що сирок - незамінний, а виявилось, що є на кого міняти, та ще й яких.
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20.07.2026 16:06 Ответить
+3
додам - найкраще підарів утилізують Чорні Запорожці
тому - однозначно Драпатий
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20.07.2026 16:17 Ответить
+3
Ви припинить таке писати - у жіночок з картинками на фронті сини, брати, отци , чоловіки.
ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ПРОТЕСТУВАТИ ПРОТИ МʼЯСНИКА В АРМІЇ
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20.07.2026 16:19 Ответить

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