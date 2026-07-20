Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников - Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк, - Железняк
Президент Украины Владимир Зеленский готовит увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
Инсайт от Железняка
"Мои источники говорят то же самое. Пока нет окончательного подтверждения. И, главное, кто придет на смену. Упоминались: Билецкий, Драпатый, Апостол, Оболенский и Горбатюк. Пока (но это исключительно слухи) больше всего шансов у Апостола. Скоро узнаем", — уточнил он.
Он также сообщает, что сегодня в 16:30 запланировано заседание Ставки Верховного главнокомандующего.
"Так что примерно в это время и появятся новости", — отметил нардеп.
Что этому предшествовало?
Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому - однозначно Драпатий
ВОНИ МАЮТЬ ПРАВО ПРОТЕСТУВАТИ ПРОТИ МʼЯСНИКА В АРМІЇ