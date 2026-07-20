Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников - Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк, - Железняк

Президент Украины Владимир Зеленский готовит увольнение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Инсайт от Железняка

"Мои источники говорят то же самое. Пока нет окончательного подтверждения. И, главное, кто придет на смену. Упоминались: Билецкий, Драпатый, Апостол, Оболенский и Горбатюк. Пока (но это исключительно слухи) больше всего шансов у Апостола. Скоро узнаем", — уточнил он.

Он также сообщает, что сегодня в 16:30 запланировано заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Так что примерно в это время и появятся новости", — отметил нардеп.

Читайте также: Зеленский вновь встретился с Драпатым. ФОТО

Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командующий Силами территориальной обороны Плахута выступил в защиту Сырского: "Он возглавил ВСУ в один из самых сложных периодов"