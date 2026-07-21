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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Увольнение Сырского
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Сырский освобожден от должности главнокомандующего ВСУ, — Зеленский

Главнокомандующий ВСУ Сирский уволен

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил глава государства в обращении 21 июля, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали решения

"Факт – Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и с Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел.

У всех нас одно желание — победа над врагом и создание таких условий на фронте и давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир. Завтра мы оформим все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, а России будет сложнее. Слава Украине!" — заявил Зеленский.

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Первым об отставке написал вечером 21 июля бывший советник министра обороны Сергей Стерненко. Также об этом написал Telegram-канал Ukraine context, близкий к ОП.

Что этому предшествовало?

  • Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
  • В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
  • 20 июля

    Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ

    Михаилом Драпатым и другими. 

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Автор: 

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Топ комментарии
+9
який Драпатий? він же не росіянин
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21.07.2026 22:43 Ответить
+5
Михайло Драпатий - Головнокомандувач Збройних сил України.
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21.07.2026 22:43 Ответить
+4
Ну красавчик! +20 до карми Зеленському
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21.07.2026 22:41 Ответить

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