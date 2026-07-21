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Новини Кадрові зміни у командуванні ЗСУ Звільнення Сирського
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Драпатий – новий головнокомандувач ЗСУ, - Зеленський

Михайло Драпатий

Чинний командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий стане головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", — заявив він у зверненні 21 липня.

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
  • Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
  • 20 липня

    Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ

    Михайлом Драпатим тощо.

  • 21 липня президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні партнери закликали Зеленського якнайшвидше врегулювати питання військового керівництва, - FT

Автор: 

армія (3737) Зеленський Володимир (28434) призначення (2377) ЗСУ (9027) Драпатий Михайло (35)
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Топ коментарі
+27
фухххх ...
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21.07.2026 22:43 Відповісти
+24
Що б там не було, але зараз це - кращий вибір. Слава Україні!🇺🇦
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21.07.2026 22:49 Відповісти
+17
Кацапи вішайтесь
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21.07.2026 22:43 Відповісти

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