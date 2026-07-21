Драпатий – новий головнокомандувач ЗСУ, - Зеленський
Чинний командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий стане головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", — заявив він у зверненні 21 липня.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі заявили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
- Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк стверджував, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників — Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
- 20 липня
Зеленський провів зустрічі з командирами. Він уже мав розмови з командиром 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Прокопенком, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Оболєнським, командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Михайлом Драпатим тощо.
- 21 липня президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
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