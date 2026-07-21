Драпатий – новий головнокомандувач ЗСУ, - Зеленський

Чинний командувач Угруповання об'єднаних сил, генерал-майор Михайло Драпатий стане головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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"Визначив, що новим Головнокомандувачем Збройних Сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України. Факт – що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено, захист України триває, і потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ", — заявив він у зверненні 21 липня.