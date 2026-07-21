Драпатый – новый главнокомандующий ВСУ, – Зеленский
Действующий командующий Группировкой объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый станет главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Решил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Факт — Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", — заявил он в обращении 21 июля.
Что этому предшествовало?
- Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
- В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
- 20 июля
Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ
Михаилом Драпатым и другими.
- 21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль