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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Увольнение Сырского
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Драпатый – новый главнокомандующий ВСУ, – Зеленский

Михаил Драпатый

Действующий командующий Группировкой объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый станет главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Решил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Факт — Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", — заявил он в обращении 21 июля.

Что этому предшествовало?

  • Ранее в Генштабе заявили, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
  • В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
  • 20 июля

    Зеленский провел встречи с командирами. Он уже беседовал с командиром 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" Прокопенко, командиром ДШВ Апостолом, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Оболенским, командующим Объединенными силами ВСУ

    Михаилом Драпатым и другими.

  • 21 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Западные партнеры призвали Зеленского как можно скорее урегулировать вопрос военного руководства, — FT

Автор: 

армия (8305) Зеленский Владимир (24909) назначение (2192) ВСУ (8016) Драпатый Михаил (35)
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Топ комментарии
+25
фухххх ...
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21.07.2026 22:43 Ответить
+20
Що б там не було, але зараз це - кращий вибір. Слава Україні!🇺🇦
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21.07.2026 22:49 Ответить
+15
Слава Україні !!! ❤️🇺🇦 Україна понад усе !!!...
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21.07.2026 22:44 Ответить

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