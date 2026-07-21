Драпатый – новый главнокомандующий ВСУ, – Зеленский

Действующий командующий Группировкой объединенных сил, генерал-майор Михаил Драпатый станет главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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"Решил, что новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Факт — Александр Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", — заявил он в обращении 21 июля.