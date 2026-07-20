Западные партнеры призвали Зеленского как можно скорее урегулировать вопрос военного руководства, — FT
Партнеры Украины призвали президента Владимира Зеленского как можно скорее решить вопрос о военном руководстве.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Призыв Запада
По словам собеседника издания, страны-партнеры заинтересованы в скорейшем преодолении кадровой неопределенности.
"Мы являемся вашим главным финансовым донором, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем, которым доверяем и с которыми можем работать", — цитирует собеседника FT.
Несколько высокопоставленных украинских чиновников и лиц, приближенных к военным кругам, отметили, что, судя по всему, набирает обороты тенденция к продвижению младших офицеров, чья карьера формировалась под влиянием российской войны против Украины, а не советских военных традиций.
Сторонники этой идеи утверждают, что такие командиры лучше приспособлены к новым реалиям, меняющим ход войны, в частности к стремительному распространению использования беспилотников, децентрализованному принятию решений и необходимости более быстрой адаптации на фронте.
Что этому предшествовало?
Заявления партнеров прозвучали на фоне дискуссий о будущем военного руководства Украины.
- По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
- После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль