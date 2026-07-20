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Новости Кадровые изменения в командовании ВСУ Увольнение Сырского
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Западные партнеры призвали Зеленского как можно скорее урегулировать вопрос военного руководства, — FT

Сырский, Зеленский

Партнеры Украины призвали президента Владимира Зеленского как можно скорее решить вопрос о военном руководстве.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв Запада

По словам собеседника издания, страны-партнеры заинтересованы в скорейшем преодолении кадровой неопределенности.

"Мы являемся вашим главным финансовым донором, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем, которым доверяем и с которыми можем работать", — цитирует собеседника FT.

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Несколько высокопоставленных украинских чиновников и лиц, приближенных к военным кругам, отметили, что, судя по всему, набирает обороты тенденция к продвижению младших офицеров, чья карьера формировалась под влиянием российской войны против Украины, а не советских военных традиций.

Сторонники этой идеи утверждают, что такие командиры лучше приспособлены к новым реалиям, меняющим ход войны, в частности к стремительному распространению использования беспилотников, децентрализованному принятию решений и необходимости более быстрой адаптации на фронте.

Что этому предшествовало?

Заявления партнеров прозвучали на фоне дискуссий о будущем военного руководства Украины.

  • По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.
  • После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) ВСУ (8003) Александр Сырский (993)
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Топ комментарии
+11
Так воно ж уміє лише створювати проблеми, а не вирішувати! Ось така фігня виходить, наївні мої малята!
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20.07.2026 18:44 Ответить
+5
У нас після 2019- го кожен день сюрпризи. Тепер сюрприз буде для Зєлєнского - переграв він сам себе.
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20.07.2026 18:47 Ответить
+3
Ми вам гроші даєм а ви там бузу влаштовуєте - непорядок - Захід
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20.07.2026 18:42 Ответить

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