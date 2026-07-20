Западные партнеры призвали Зеленского как можно скорее урегулировать вопрос военного руководства, — FT

Партнеры Украины призвали президента Владимира Зеленского как можно скорее решить вопрос о военном руководстве.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на западного чиновника, передает Цензор.НЕТ.

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Призыв Запада

По словам собеседника издания, страны-партнеры заинтересованы в скорейшем преодолении кадровой неопределенности.

"Мы являемся вашим главным финансовым донором, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем, которым доверяем и с которыми можем работать", — цитирует собеседника FT.

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Несколько высокопоставленных украинских чиновников и лиц, приближенных к военным кругам, отметили, что, судя по всему, набирает обороты тенденция к продвижению младших офицеров, чья карьера формировалась под влиянием российской войны против Украины, а не советских военных традиций.

Сторонники этой идеи утверждают, что такие командиры лучше приспособлены к новым реалиям, меняющим ход войны, в частности к стремительному распространению использования беспилотников, децентрализованному принятию решений и необходимости более быстрой адаптации на фронте.

Что этому предшествовало?

Заявления партнеров прозвучали на фоне дискуссий о будущем военного руководства Украины.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский готовит отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди основных кандидатов на его должность рассматривают командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого и командира корпуса Нацгвардии "Хартия" Игоря Оболенского.

После этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что информация об увольнении Сырского не соответствует действительности.

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