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Новости Фото Бригада Азов
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Зеленский встретился с Прокопенко (Редисом): Работаем над тем, чтобы состоялись следующие обмены пленных. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадным генералом Денисом Прокопенко.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Очень содержательная беседа с Денисом Прокопенко. Спасибо за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям. Важно, чтобы все коррективы нашей стратегии защиты Украины были четко просчитаны, проверены. Работаем и для того, чтобы состоялись следующие обмены пленными. Помним о наших людях", — написал президент.

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Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ
Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ

Что этому предшествовало?

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) Азов (909) Прокопенко Денис (19)
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Топ комментарии
+13
А коли здавав на каторгу захисників Маріуполя, розповідаючи наріду про ''контрольовану евакуацію'', то ні з ким не радився? Набрехав про контроль з боку ''Червоного Хреста'', який може надавати допомогу тільки за згодою сторін.
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20.07.2026 17:21 Ответить
+7
За сколько нынче герои покупаются? Пороху руку жать брезговал, а тут ничего, лицо довольное. Хорошо дома спать в уютной постели, хлопцы, которые до сих пор в плену, по ночам не снятся, сон не тревожат?
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20.07.2026 17:28 Ответить
+6
ЗЄля, твій канклав затягнувся !

картонковий караул може втомитись чекати.....

.
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20.07.2026 17:20 Ответить

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