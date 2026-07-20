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Зеленский встретился с Прокопенко (Редисом): Работаем над тем, чтобы состоялись следующие обмены пленных. ФОТО
Президент Владимир Зеленский встретился с командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" бригадным генералом Денисом Прокопенко.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Очень содержательная беседа с Денисом Прокопенко. Спасибо за неизменно хорошо подготовленную работу и внимание к деталям. Важно, чтобы все коррективы нашей стратегии защиты Украины были четко просчитаны, проверены. Работаем и для того, чтобы состоялись следующие обмены пленными. Помним о наших людях", — написал президент.
Что этому предшествовало?
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
- Депутат Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
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картонковий караул може втомитись чекати.....
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