Зеленський зустрівся із Прокопенком (Редісом): Працюємо, щоб були наступні обміни полонених. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадним генералом Денисом Прокопенком.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Дуже змістовна розмова з Денисом Прокопенком. Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Памʼятаємо про наших людей", — написав президент.

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Що передувало?

Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.

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