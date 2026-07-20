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Зеленський зустрівся із Прокопенком (Редісом): Працюємо, щоб були наступні обміни полонених. ФОТО
Президент Володимир Зеленський зустрівся із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадним генералом Денисом Прокопенком.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Дуже змістовна розмова з Денисом Прокопенком. Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Памʼятаємо про наших людей", — написав президент.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
- Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
Топ коментарі
+17 Kozyuk
показати весь коментар20.07.2026 17:21 Відповісти Посилання
+10 Lawrence Smith
показати весь коментар20.07.2026 17:28 Відповісти Посилання
+8 Green Bill #603485
показати весь коментар20.07.2026 17:23 Відповісти Посилання
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