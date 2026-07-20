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Новини Фото Бригада Азов
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Зеленський зустрівся із Прокопенком (Редісом): Працюємо, щоб були наступні обміни полонених. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся із командиром 1-го корпусу НГУ "Азов" бригадним генералом Денисом Прокопенком.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Дуже змістовна розмова з Денисом Прокопенком. Дякую за незмінно добре підготовлену роботу й увагу до деталей. Важливо, щоб усі корективи нашої стратегії захисту України були чітко прораховані, перевірені. Працюємо і для того, щоб були наступні обміни полонених. Памʼятаємо про наших людей", — написав президент.

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Зеленський зустрівся з командиром 1-го корпусу НГУ
Зеленський зустрівся з командиром 1-го корпусу НГУ

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Азов (903) Прокопенко Денис (19)
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Топ коментарі
+17
А коли здавав на каторгу захисників Маріуполя, розповідаючи наріду про ''контрольовану евакуацію'', то ні з ким не радився? Набрехав про контроль з боку ''Червоного Хреста'', який може надавати допомогу тільки за згодою сторін.
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20.07.2026 17:21 Відповісти
+10
За сколько нынче герои покупаются? Пороху руку жать брезговал, а тут ничего, лицо довольное. Хорошо дома спать в уютной постели, хлопцы, которые до сих пор в плену, по ночам не снятся, сон не тревожат?
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20.07.2026 17:28 Відповісти
+8
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20.07.2026 17:23 Відповісти

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