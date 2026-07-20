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Новини Фото Ситуація на фронті Звільнення Сирського
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Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ Апостола щодо ситуації на фронті. ФОТО

20 липня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

"Доповідь Олега Апостола. ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз", — написав Зеленський.

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Зеленський та Олег Апостол знову провели зустріч

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) ЗСУ (9014) ДШВ Десантно-штурмові війська (499) Апостол Олег (13)
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Топ коментарі
+5
А хто заважав ЗЕ слухати командирів до того ?
сирський совковий генерал і мясник , але хтось ПОРЯД З ЗЕ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ , може Арахамія?
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20.07.2026 16:59 Відповісти
+4
Оманський Воітель

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20.07.2026 16:58 Відповісти
+2
АРТІ ГРІН: СИРСЬКИЙ ВЛІЗ У КРИМІНАЛЬНУ СХЕМУ! Про сварку з Федоровим БРЕХАЛИ. Справа не в реформах

https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3

https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3
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20.07.2026 17:00 Відповісти

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