Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ Апостола щодо ситуації на фронті. ФОТО
20 липня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
"Доповідь Олега Апостола. ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз", — написав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
- Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сирський совковий генерал і мясник , але хтось ПОРЯД З ЗЕ ЦЕ ВИПРАВДОВУЄ , може Арахамія?
https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3
https://youtu.be/QDrjckyH6Lg?si=8rf1gU7kSodrGVz3