Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ Апостола щодо ситуації на фронті. ФОТО

20 липня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі зустрічі

"Доповідь Олега Апостола. ДШВ ЗСУ забезпечують для України необхідні результати. Вдячний також за бачення ширшого розвитку ситуації на фронті та оцінку ключових загроз", — написав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.

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