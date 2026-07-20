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Зеленський зустрівся із командиром Третього армійського корпусу Білецьким. ФОТО

20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", - написав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Білецький Андрій (258) Третій армійський корпус (155)
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Топ коментарі
+10
Як сказав один учьоний - немає дна цьому дну
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20.07.2026 16:17 Відповісти
+5
Паженілісь чи токо встрічаюцца ? Свинок рожевих Порошенку відкинули під двір ?
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20.07.2026 16:11 Відповісти
+5
Та ну. Має бути межа комічності у кадрових призначеннях на посаду ВГ ЗСУ.
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20.07.2026 16:13 Відповісти

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