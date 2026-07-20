Зеленський зустрівся із командиром Третього армійського корпусу Білецьким. ФОТО

20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

"Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", - написав президент.

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Інші зустрічі

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський провів розмову з Білецьким. Говорили також про ситуацію на фронті.

Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

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