Зеленський зустрівся із командиром Третього армійського корпусу Білецьким. ФОТО
20 липня президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
"Зустріч з Андрієм Білецьким. Як завжди, ґрунтовна була доповідь по ситуації на напрямку. Ціную і загальний погляд на перспективи України на фронті та стратегію дій", - написав президент.
Інші зустрічі
- Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський провів розмову з Білецьким. Говорили також про ситуацію на фронті.
- Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.
Топ коментарі
+10 Igor Karatsuba
показати весь коментар20.07.2026 16:17 Відповісти Посилання
+5 Igor Karatsuba
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+5 Ihor Ihor #577453
показати весь коментар20.07.2026 16:13 Відповісти Посилання
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