УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10398 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті
1 687 22

Білецький зустрівся із Зеленським: обговорили забезпечення підрозділів та ситуацію на фронті

Зеленський та Білецький

Президент Володимир Зеленський провів розмову з командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі зустрічі

Зеленський заслухав доповідь Білецького та подякував за сильні позиції корпусу. 

"Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа. Спеціальна увага – забезпеченню наших підрозділів", — повідомив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замінити половину піхоти іноземцями навряд чи вдасться, простіше замінити наземними роботизованими комплексами, - Білецький

Успіхи 

  • Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького менш ніж за рік після розгортання на своїй ділянці фронту стабілізував ситуацію на найдовшій лінії оборони та знищив усі ворожі осередки інфільтрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО: указ вже готується. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28388) Білецький Андрій (257) Третій армійський корпус (153) Сухопутні війська ЗСУ (85)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
*********...

Хоча, якщо клоуну можна бути президентом, то чому б кому попало не займатися військовою стратегією.
показати весь коментар
17.07.2026 17:47 Відповісти
+6
Дісвітєльно! Чомусь сексологіня послом бути може, а Білецький головнокомандуючим--не може.
показати весь коментар
17.07.2026 17:51 Відповісти
+5
Почесно-чотириразовий ухилянт попередив, щоби він не плутався у нього під ногами, а після перемоги на виборах пообіцяв тому генералісімуса.
показати весь коментар
17.07.2026 17:47 Відповісти

Завантаження...

 
 