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Білецький зустрівся із Зеленським: обговорили забезпечення підрозділів та ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський провів розмову з командиром Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі зустрічі
Зеленський заслухав доповідь Білецького та подякував за сильні позиції корпусу.
"Обговорили ситуацію на фронті на Харківщині та Донеччині, можливі кроки росіян і наші завдання у захисті. Ключове – українські фронтові позиції мають бути настільки міцними, наскільки це потрібно, щоб захищати незалежність і національні інтереси нашої держави у світі та в дипломатичній роботі. Фронт – це основа. Спеціальна увага – забезпеченню наших підрозділів", — повідомив президент.
Успіхи
- Раніше повідомлялося, що Третій армійський корпус під керівництвом бригадного генерала Андрія Білецького менш ніж за рік після розгортання на своїй ділянці фронту стабілізував ситуацію на найдовшій лінії оборони та знищив усі ворожі осередки інфільтрації.
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Хоча, якщо клоуну можна бути президентом, то чому б кому попало не займатися військовою стратегією.