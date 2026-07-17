УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11403 відвідувача онлайн
Новини Кадрові зміни
2 768 40

Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО: указ вже готується. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Клименком і запропонував йому нову посаду.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Нова посада

"Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ніколи не буде соромно за свою роботу": ексміністр МВС Клименко подякував команді після відставки. ФОТОрепортаж

Президент наголосив, що головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень.

Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО

Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!" - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада пішла на канікули до 18 серпня без призначення міністра оборони. Замість Клименка шукають іншого, - Железняк

Що передувало?

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • До цього низка медіа й нардепів писали, що президент Володимир Зеленський хоче замінити його на Ігоря Клименка - чинного голову МВС.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

Автор: 

Зеленський Володимир (28388) РНБО (2305) Клименко Ігор (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Фсьо, Уморов - на волю, в США, з чистою совістю?
Зелю - геть!
показати весь коментар
17.07.2026 14:27 Відповісти
+15
йолкі... клименко чуть чуть не залишився без міста біля корита!!! Уявляеш як воно переживало??????
показати весь коментар
17.07.2026 14:29 Відповісти
+11
Клименко відповів, що йому пофіг яку посаду займати, аби біля корита
показати весь коментар
17.07.2026 14:30 Відповісти

Завантаження...

 
 