Зеленський запропонував Клименку посаду секретаря РНБО: указ вже готується. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Клименком і запропонував йому нову посаду.

Про це повідомив Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Нова посада

"Вдячний за роботу в системі Міністерства внутрішніх справ. Було багато непростих викликів, і реагування завжди було ефективним. Ігор Клименко продовжить працювати на Україну у сфері захисту нашої держави і людей. Запропонував йому позицію секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ про призначення вже готується", - зазначив Зеленський.

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Президент наголосив, що головне – максимально результативна координація між усіма складовими у секторі безпеки й оборони і щоденний контроль за виконанням рішень.

Кожне рішення РНБО України та Ставки Верховного Головнокомандувача має виконуватись в повному обсязі та у визначений час. Уряд України, наші Сили оборони та безпеки України і вся система державних структур повинні працювати саме так, як необхідно для досягнення визначених державних цілей. Окремий пріоритет – це координація оборонних виробництв. Дякую за службу Україні!" - додав він.

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