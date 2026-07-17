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Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО: указ уже готовится. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с Игорем Клименко и предложил ему новую должность.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

Новая должность

"Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много сложных вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что главное – максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений.

Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО

Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей. Отдельный приоритет — это координация оборонных производств. "Спасибо за службу Украине!" - добавил он.

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Что этому предшествовало?

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) СНБО (4380) Клименко Игорь (526)
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Топ комментарии
+18
Фсьо, Уморов - на волю, в США, з чистою совістю?
Зелю - геть!
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17.07.2026 14:27 Ответить
+18
йолкі... клименко чуть чуть не залишився без міста біля корита!!! Уявляеш як воно переживало??????
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17.07.2026 14:29 Ответить
+14
Клименко відповів, що йому пофіг яку посаду займати, аби біля корита
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17.07.2026 14:30 Ответить

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