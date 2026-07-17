Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО: указ уже готовится. ФОТО

Президент Владимир Зеленский встретился с Игорем Клименко и предложил ему новую должность.

Об этом сообщил Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Новая должность

"Благодарен за работу в системе Министерства внутренних дел. Было много сложных вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты нашего государства и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ о назначении уже готовится", - отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что главное – максимально результативная координация между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневный контроль за выполнением решений.

Каждое решение СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего должно выполняться в полном объеме и в установленные сроки. Правительство Украины, наши Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать именно так, как необходимо для достижения поставленных государственных целей. Отдельный приоритет — это координация оборонных производств. "Спасибо за службу Украине!" - добавил он.

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