"Никогда не будет стыдно за свою работу": экс-министр МВД Клименко поблагодарил команду после отставки. ФОТОрепортаж

Бывший глава МВД Игорь Клименко опубликовал прощальное обращение к сотрудникам системы Министерства внутренних дел, в котором подвел итоги более чем трёх лет работы. Он отметил укрепление боевого потенциала Нацгвардии, цифровизацию услуг, развитие проектов в сфере безопасности и поблагодарил всех, кто работал на благо безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал экс-министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Клименко три года возглавлял МВД

"Спасибо! Сегодня — день, который хочется наполнить именно словами благодарности каждому и каждой в структуре МВД. Для меня было честью работать с вами на протяжении этих более чем трех лет. Нам приходилось преодолевать различные вызовы войны. Проходить через то, чего не знают люди ни в одной другой стране мира", — написал он.

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Клименко отчитался о работе

Мы вместе ликвидировали последствия российских атак, спасали людей после обстрелов, эвакуировали жителей прифронтовых громад, проводили гуманитарное разминирование, защищали государственную границу, поддерживали правопорядок и давали отпор врагу на самых горячих направлениях фронта.

Усилили боеспособность Национальной гвардии, перешли к корпусной системе управления, создали корпуса "Азов" и "Хартия", сформировали новые боевые бригады, артиллерийские, штурмовые и беспилотные подразделения.

Полноценно запустили Службу 112 и приложение "112 Ukraine". Реализовали флагманский проект "Безбарьерные автошколы", создали сеть лицеев с профилем безопасности для детей защитников и защитниц, приступили к формированию безопасной образовательной среды благодаря Службе образовательной безопасности.

Запустили Единый реестр оружия и процедуру его добровольного декларирования, сделав эти процессы более прозрачными и современными.

Инициировали международную "Коалицию укрытий", внедрили дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах, развивали сеть Центров безопасности и систему офицеров-спасателей громад.

Оцифровали десятки государственных услуг, расширили доступность сервисов МВД для украинцев за рубежом и сделали взаимодействие граждан с государством проще и быстрее.

"Важно, что благодаря цифровизации мы существенно снизили коррупционные риски и возможности для злоупотреблений, в частности в работе сервисных центров и сфере закупок. Мы последовательно внедряли прозрачные процедуры, которые минимизируют человеческий фактор и усиливают контроль за использованием государственных ресурсов", — подчеркнул Клименко.

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Поддержка защитников

Отдельным приоритетом стала поддержка наших защитников и защитниц. Мы изменили подходы к реабилитации, развивали современные программы физического и психологического восстановления.

"Каждое решение, каждый проект и каждое изменение преследовали одну цель — сделать Украину сильнее и безопаснее. Для этого мы принимали непростые кадровые решения, обновляли управленческий состав и привлекали к руководству людей с практическим, в частности боевым, опытом.

Главными критериями оставались профессионализм, ответственность, добросовестность и способность работать на результат. Нам удалось сформировать сильную команду, которая умеет действовать слаженно, быстро принимать решения и брать на себя ответственность в самых сложных условиях", — отметил экс-чиновник.

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За каждым решением стоят люди

"Это важно, ведь за каждым решением, проектом и результатом стоят прежде всего люди — спасатели, гвардейцы, пограничники, полицейские. Сотни тысяч имен, которые не всегда известны широкой общественности, но чрезвычайно важны. Это люди, которые всегда там, где опасно, и там, где они нужнее всего.

Спасибо каждому и каждой, кому, оглядываясь назад, никогда не будет стыдно за свою работу. Именно по этому принципу я работал и буду продолжать работать ради Украины. Слава Украине!", — подытожил Клименко.















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