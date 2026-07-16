"Ніколи не буде соромно за свою роботу": ексміністр МВС Клименко подякував команді після відставки. ФОТОрепортаж

Колишній очільник МВС Ігор Клименко опублікував прощальне звернення до працівників системи Міністерства внутрішніх справ, у якому підбив підсумки понад трьох років роботи. Він відзначив посилення бойових спроможностей Нацгвардії, цифровізацію послуг, розвиток безпекових проєктів та подякував усім, хто працював задля безпеки України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав ексміністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Клименко три роки очолював МВС

"Дякую! Сьогодні - день, який хочеться наповнити саме словами вдячності кожному і кожній у структурі МВС. Для мене було честю працювати з вами протягом цих більше трьох років. Нам доводилося долати різні виклики війни. Проходити крізь те, чого не знають люди в жодній іншій країні світу", - написав він.

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Клименко прозвітував про роботу

Ми разом ліквідовували наслідки російських атак, рятували людей після обстрілів, евакуйовували мешканців прифронтових громад, проводили гуманітарне розмінування, захищали державний кордон, підтримували правопорядок і давали відсіч ворогу на найгарячіших напрямках фронту.

Посилили бойову спроможність Національної гвардії, перейшли до корпусної системи управління, створили корпуси "Азов" і "Хартія", сформували нові бойові бригади, артилерійські, штурмові та безпілотні підрозділи.

Повноцінно запустили Службу 112 та застосунок "112 Ukraine". Реалізували флагманський проєкт "Безбар’єрні автошколи", створили мережу ліцеїв безпекового спрямування для дітей Захисників і Захисниць, розпочали формування безпечного освітнього середовища завдяки Службі освітньої безпеки.

Запустили Єдиний реєстр зброї та процедуру її добровільного декларування, зробивши ці процеси прозорішими й сучаснішими.

Ініціювали міжнародну "Коаліцію укриттів", запровадили диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги, розбудовували мережу Центрів безпеки та систему офіцерів-рятувальників громад.

Цифровізували десятки державних послуг, розширили доступність сервісів МВС для українців за кордоном і зробили взаємодію громадян із державою простішою та швидшою.

"Важливо, що завдяки цифровізації ми суттєво зменшили корупційні ризики та можливості для зловживань, зокрема у роботі сервісних центрів і сфері закупівель. Ми послідовно впроваджували прозорі процедури, які мінімізують людський фактор і посилюють контроль за використанням державних ресурсів", - наголосив Клименко.

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Підтримка захисників

Окремим пріоритетом стала підтримка наших Захисників і Захисниць. Ми змінили підходи до реабілітації, розвивали сучасні програми фізичного та психологічного відновлення.

"Кожне рішення, кожен проєкт і кожна зміна мали одну мету – зробити Україну сильнішою та безпечнішою. Для цього ми ухвалювали непрості кадрові рішення, оновлювали управлінський склад і залучали до керівництва людей із практичним, зокрема бойовим, досвідом.

Головними критеріями залишалися професійність, відповідальність, доброчесність і здатність працювати на результат. Нам вдалося сформувати сильну команду, яка вміє діяти злагоджено, швидко ухвалювати рішення та брати на себе відповідальність у найскладніших умовах", - зауважив експосадовець.

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Люди стоять за кожним рішенням

"Це важливо, адже за кожним рішенням, проєктом і результатом стоять передусім люди — рятувальники, гвардійці, прикордонники, поліцейські. Сотні тисяч імен, які не завжди відомі широкому загалу, але надзвичайно важливі. Це люди, які завжди там, де небезпечно, і там, де вони найбільше потрібні.

Дякую кожній і кожному, кому, озираючись назад, ніколи не буде соромно за свою роботу. Саме за цим принципом я працював і продовжуватиму працювати заради України. Слава Україні!", - резюмував Клименко.















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