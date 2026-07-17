Билецкий встретился с Зеленским: обсудили обеспечение подразделений и ситуацию на фронте

Президент Владимир Зеленский провел беседу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности встречи

Зеленский заслушал доклад Билецкого и поблагодарил за прочные позиции корпуса.

"Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа. Особое внимание – обеспечению наших подразделений", – сообщил президент.

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Успехи

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус под руководством бригадного генерала Андрея Билецкого менее чем за год после развертывания на своем участке фронта стабилизировал ситуацию на самой длинной линии обороны и уничтожил все вражеские очаги инфильтрации.

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