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Билецкий встретился с Зеленским: обсудили обеспечение подразделений и ситуацию на фронте
Президент Владимир Зеленский провел беседу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Подробности встречи
Зеленский заслушал доклад Билецкого и поблагодарил за прочные позиции корпуса.
"Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа. Особое внимание – обеспечению наших подразделений", – сообщил президент.
Успехи
- Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус под руководством бригадного генерала Андрея Билецкого менее чем за год после развертывания на своем участке фронта стабилизировал ситуацию на самой длинной линии обороны и уничтожил все вражеские очаги инфильтрации.
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Хоча, якщо клоуну можна бути президентом, то чому б кому попало не займатися військовою стратегією.
Пам'ятаю , як він з друзяками кидав рожевих іграшкових свинок в Адміністрацію Папєрєдніка ... і АТО йому не було на заваді!
А ось зелених іграшкових жабок в ОПу Послідовніка за тотальне ЗЕмародерство пан Білецький не кидав , бо ж - ВІЙНА!
В такі дивні часи живемо.