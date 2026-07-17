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Новости Ситуация на фронте
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Билецкий встретился с Зеленским: обсудили обеспечение подразделений и ситуацию на фронте

Зеленский и Билецкий

Президент Владимир Зеленский провел беседу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности встречи

Зеленский заслушал доклад Билецкого и поблагодарил за прочные позиции корпуса. 

"Обсудили ситуацию на фронте в Харьковской и Донецкой областях, возможные действия россиян и наши задачи по обороне. Главное – украинские фронтовые позиции должны быть настолько прочными, насколько это необходимо для защиты независимости и национальных интересов нашего государства в мире и в дипломатической работе. Фронт – это основа. Особое внимание – обеспечению наших подразделений", – сообщил президент.

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Успехи 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Клименко должность секретаря СНБО: указ уже готовится. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (24863) Билецкий Андрей (283) Третий армейский корпус (149) Сухопутные войска ВСУ (85)
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Топ комментарии
+11
*********...

Хоча, якщо клоуну можна бути президентом, то чому б кому попало не займатися військовою стратегією.
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17.07.2026 17:47 Ответить
+9
Дісвітєльно! Чомусь сексологіня послом бути може, а Білецький головнокомандуючим--не може.
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17.07.2026 17:51 Ответить
+9
Білецький то є СПРАВЖНІЙ ПАТРІОТ ... СВОЄЇ КАР'ЄРИ !

Пам'ятаю , як він з друзяками кидав рожевих іграшкових свинок в Адміністрацію Папєрєдніка ... і АТО йому не було на заваді!

А ось зелених іграшкових жабок в ОПу Послідовніка за тотальне ЗЕмародерство пан Білецький не кидав , бо ж - ВІЙНА!

В такі дивні часи живемо.
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17.07.2026 18:33 Ответить

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