Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Билецким. ФОТО

20 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

"Встреча с Андреем Билецким. Как всегда, доклад о ситуации на направлении был основательным. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте и стратегию действий", — написал президент.

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Другие встречи

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел беседу с Билецким. Говорили также о ситуации на фронте.

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

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