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Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Билецким. ФОТО

20 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О чем говорили?

"Встреча с Андреем Билецким. Как всегда, доклад о ситуации на направлении был основательным. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте и стратегию действий", — написал президент.

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Зеленский и Билецкий снова встретились — подробности беседы

Другие встречи

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Автор: 

Зеленский Владимир (24895) Билецкий Андрей (284) Третий армейский корпус (151)
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Топ комментарии
+7
Як сказав один учьоний - немає дна цьому дну
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20.07.2026 16:17 Ответить
+4
чувак рожевих різінових свинячків кидав під двір Пороху. Хіба це не орден 3 ступені Яріка Мудрого ?
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20.07.2026 16:19 Ответить
+3
Паженілісь чи токо встрічаюцца ? Свинок рожевих Порошенку відкинули під двір ?
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20.07.2026 16:11 Ответить

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