Зеленский встретился с командиром Третьего армейского корпуса Билецким. ФОТО
20 июля президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
"Встреча с Андреем Билецким. Как всегда, доклад о ситуации на направлении был основательным. Ценю и общий взгляд на перспективы Украины на фронте и стратегию действий", — написал президент.
Другие встречи
- Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел беседу с Билецким. Говорили также о ситуации на фронте.
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
Топ комментарии
+7 Igor Karatsuba
показать весь комментарий20.07.2026 16:17 Ответить Ссылка
+4 Igor Karatsuba
показать весь комментарий20.07.2026 16:19 Ответить Ссылка
+3 Igor Karatsuba
показать весь комментарий20.07.2026 16:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль