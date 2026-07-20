Зеленський зустрівся з командиром "Хартії" Оболєнським. ФОТО

Сьогодні, 20 липня 2026 року, президент Володимир Зеленський провів зустріч із командиром 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігорем Оболєнським.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував Ігорю Оболєнському за розвиток "Хартії" та обговорили ключові питання, які потребують додаткових рішень. Звісно, технологічність наших Сил оборони та безпеки України, максимально широке застосування дронів усіх типів - це ключовий пріоритет. Слава Україні!" - зазначив Зеленський.







Жодних інших подробиць глава держави не зазначив.

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Що передувало?

Раніше у Генштабі наголосили, що інформація ЗМІ про звільнення Сирського не відповідає дійсності, він та Гнатов виконують обов’язки.

Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що Зеленський готує звільнення Сирського: серед можливих наступників - Апостол, Драпатий, Білецький, Оболєнський та Горбатюк.

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