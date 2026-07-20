Зеленский встретился с командиром "Хартии" Оболенским. ФОТО
Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил Игоря Оболенского за развитие "Хартии" и обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет. Слава Украине!" — отметил Зеленский.
Никаких других подробностей глава государства не указал.
Что этому предшествовало?
Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.
Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.
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