Зеленский встретился с командиром "Хартии" Оболенским. ФОТО

Сегодня, 20 июля 2026 года, президент Владимир Зеленский провел встречу с командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Игоря Оболенского за развитие "Хартии" и обсудили ключевые вопросы, требующие дополнительных решений. Конечно, технологичность наших Сил обороны и безопасности Украины, максимально широкое применение дронов всех типов — это ключевой приоритет. Слава Украине!" — отметил Зеленский.







Никаких других подробностей глава государства не указал.

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Что этому предшествовало?

Ранее в Генштабе подчеркнули, что информация СМИ об увольнении Сырского не соответствует действительности, он и Гнатов исполняют обязанности.

Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что Зеленский готовит увольнение Сырского: среди возможных преемников — Апостол, Драпатый, Билецкий, Оболенский и Горбатюк.

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